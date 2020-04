Covid-19. Mais 34 mortos em Portugal. Há 444 novos casos de infecção

Até esta sexta-feira, contavam-se em Portugal 854​ mortos de covid-19 — mais 34 do que na quinta-feira, o equivalente a uma taxa de crescimento de 4,1%. Estes dados foram divulgados hoje no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde.

Desde o início do surto já se identificaram 22.797​​ casos positivos. Desses, 444 foram identificados nas últimas 24 horas, o que corresponde a um aumento de 1,9% face aos números de quinta-feira. O número de pessoas dadas como curadas também aumentou: são agora 1228, mais 27 do que ontem​.

Sabe-se ainda que estão 1068​ pessoas internadas, 188​ delas em unidades de cuidados intensivos. António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, destacou ainda que 86,2% dos casos confirmados em Portugal estão em tratamento domiciliário. Os casos em internamento representam 4,7% — 0,8% em unidades de cuidados intensivos e 3,9% em enfermaria.

António Lacerda Sales referiu que, desde o dia 1 de Março, foram já realizados 317 mil testes de diagnóstico à covid-19 em Portugal. Na última terça-feira, foram recolhidas 14.769 amostras — o dia em que foram realizados mais testes —, das quais apenas 7,6% tiveram resultado positivo. “Estamos a realizar cerca de 31 mil testes por milhão de habitantes, o que nos parece significativo”, afirmou o secretário de Estado da Saúde.

Região Norte soma maior número de infecções e mortos

A região Norte continua a ser a mais afectada pela pandemia em Portugal: regista neste momento 13.707 infectados e 491 mortos.​ A segunda região mais afectada é a de Lisboa e Vale do Tejo, com 5277 casos confirmados e 160 vítimas.

No extremo oposto, as regiões menos afectadas são os Açores, o Alentejo e a Madeira. Nos Açores, contam-se 109 casos de infecção e oito mortos, no Alentejo são 183 casos de infecção e um morto e na Madeira são 85 casos de infecção, sem mortos.

Olhando para a informação disponível por concelhos, verifica-se que o concelho de Lisboa é o mais afectado, com 1271 casos confirmados de infecção. Segue-se Vila Nova de Gaia com 1163 casos e o Porto com 1103. A informação sobre os concelhos corresponde a 81% dos casos confirmados e notificados através do sistema Sinave, informa a DGS.

Dos 854 mortos, pelo menos 748 tinham mais de 70 anos. A taxa de letalidade da doença é superior entre os mais velhos. Na conferência de imprensa desta sexta-feira, o secretário de Estado da Saúde informou que que a taxa de letalidade global em Portugal é, neste momento, de 3,7%, mas sobe para 13,5% acima dos 70 anos.

“Em Portugal conseguimos ter uma curva da doença controlada”

“Em Portugal conseguimos ter uma curva da doença controlada”, afirmou a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, esta sexta-feira durante a conferência de imprensa diária. Porém, Graça Freitas alertou que, embora controlados, os níveis não “pendem para zero”.

A directora-geral da Saúde sublinhou ainda que o sistema de saúde em Portugal “tem tido capacidade para dar resposta aos cidadãos que precisam”. “Isto acontece porque houve um movimento de prevenção que diminuiu a transmissão do vírus e isso conseguiu-se com milhões de pessoas que adquiriram uma nova forma de estar na vida e não podemos perder esse capital”, acrescentou, salientando a importância de manter o distanciamento social.

“Quando retomarmos as nossas actividades e a nossa vida temos de o fazer de forma diferente e mantendo muitas regras. Podemos continuar a conviver dentro dos nossos núcleos familiares e de amigos, mas mantendo o distanciamento social, a higiene e etiqueta respiratória”, disse, admitindo a possibilidade de “utilização de um método de barreira quando se justificar”. “Temos que adquirir uma nova forma de viver quando não estivermos já em estado de emergência”, concluiu Graça Freitas.

Em todo o mundo há quase mais de 2,7 milhões de casos positivos de infecção, de acordo com com os dados da Universidade Johns Hopkins (EUA). Já morreram mais de 190.872 pessoas, mas 742.855 pessoas já conseguiram recuperar da doença desde o início do surto.

A Europa é um dos continentes mais afectados. De acordo com os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), o “velho continente” tem 1.130.393 de casos. Espanha é o país europeu que reporta mais casos positivos, seguida de Itália, Alemanha, Reino Unido e França.