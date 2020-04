Bombeiros de Braga não têm mãos a medir com tantos pedidos para cantar os parabéns

Os Bombeiros Voluntários de Braga têm recebido inúmeros pedidos para cantar os parabéns a pessoas que celebram o aniversário em tempos de pandemia de covid-19. No entanto, com o aumento de pedidos é impossível responder a todos.

“Não conseguimos aceder a tantos pedidos, foram dezenas”, diz ao PÚBLICO o sub-chefe Pedro Dias. “Desde que começou o estado de emergência começaram a surgir os primeiros pedidos, até porque começaram a ser divulgadas nas redes sociais algumas situações idênticas e as pessoas vão atrás do mesmo”, explica Pedro Dias.

Em alternativa, os Bombeiros Voluntários de Braga sugeriram, no Facebook, uma visita guiada ao quartel. “Quando existirem outras condições de segurança, o quartel está aberto à sociedade”, afirma Pedro Dias.

O sub-chefe refere que o serviço habitual dos bombeiros se mantém. “Continuamos a ter serviço de transporte de doentes não-urgentes, para consultas e tratamentos. Esses serviços foram reduzidos em cerca de 80%, mas continua a haver as emergências normais do dia-a-dia mais as situações relacionadas com a covid-19.”