“Há bebés que não estão a receber o leite da mãe e isso não faz sentido nenhum. É urgente retirar essa recomendação da DGS”

A doença é nova e a evidência científica vai chegando a uma velocidade pouco comum. No caso da gravidez, no espaço de três semanas muita coisa se ficou a saber, ao mesmo tempo que muitas dúvidas permanecem sobre como se comporta o novo coronavírus em grávidas e nos seus bebés. Deve dar-se leite materno? Sim, sem dúvida, diz toda a evidência científica, disse sempre a OMS, mas não diz a orientação da Direcção-Geral de Saúde que recomenda que o leite se descarte até que a mãe apresente dois testes negativos. Uma norma que está a ser reavaliada, mas que continua a ser válida até este momento.

Outra das questões importantes é se deve haver contacto pele com pele entre o bebé e a mãe positiva no momento e após o nascimento. Diogo Ayres de Campos explica que a evidência mostra um risco de 3% de possibilidade de contágio pelas secreções entre mãe e bebé e que deve ser a grávida a decidir. Quanto à maioria das grávidas, que nem estão infectadas, nem são suspeitas, devem ter acompanhante no parto, devem ficar com o seu bebé e devem amamentar. Aqui quase nada mudou, a não ser o uso de equipamentos de protecção, como máscaras e desinfecção frequente das mãos. No Hospital de Santa Maria, onde é permitido acompanhante durante o parto das grávidas não infectadas, e onde a partir de segunda-feira os acompanhantes passarão a ser testados, todos os bebés que nasceram de mães positivas beberam leite materno.

Têm-nos chegado alguns relatos de grávidas que, não estando positivas para o novo coronavírus mesmo assim tem-lhes sido recusada a presença do acompanhante no parto. No Hospital de Santa Maria o acompanhamento é permitido. Qual é a sua opinião? Faz algum sentido não estar o acompanhante no parto e no pós-parto quando a grávida não está infectada?

Na reacção inicial à pandemia havia muito desconhecimento sobre o que se estava a passar e havia poucos relatos — só alguns vindos da China e mesmo assim eram em número muito escasso. De maneira que não surpreende muito essa decisão tomada na altura, porque o receio sobre a contaminação era muito grande, quer por parte das grávidas, quer dos profissionais de saúde. E também havia na altura uma grande falta de equipamentos de protecção individual. Não havia máscaras... Estamos a falar de meados de Março, uma semana ou duas depois do primeiro caso positivo em Portugal. Foi uma reacção natural, talvez um pouco exagerada. Sabemos agora, a posteriori, que era exagerada. Na altura ninguém sabia muito bem. Nós conseguimos alterar a situação no Hospital de Santa Maria porque temos acesso a equipamentos de protecção em quantidade suficiente para poder dar uma máscara cirúrgica e uma bata ao acompanhante. Não sei se é uma coisa que existe nos outros hospitais. É preciso assegurar isso primeiro antes de implementar essa alteração. Também começámos a propor fazer o rastreio a todas as grávidas que entram em trabalho de parto ou para indução de trabalho de parto. E também é possível que noutros hospitais não existam essas condições.

Como é feito esse rastreio? Uma mulher entra em trabalho de parto e dá tempo para ter resultados?

Há várias publicações recentes que mostraram que a maior parte das grávidas que aparece com o vírus não tem sintomas. São grávidas assintomáticas. Há uma publicação que tem uma semana e meia feita no New England Journal of Medicine em que isso se demonstrava. Depois também há a publicação de um grupo italiano, de Milão, também com o mesmo achado. E a nossa base de dados nacional de grávidas, que é centralizada na Direcção-Geral da Saúde (DGS) tem 51 grávidas com covid-19 [registadas até ao dia de hoje] e a maioria são grávidas assintomáticas. Não têm sintomas, mas têm o vírus e podem transmitir esse vírus a outras pessoas. A partir do momento em que implementámos o rastreio a todas as grávidas em trabalho de parto ou que estão internadas, passamos a apanhar algumas assintomáticas e já podemos ter mais cuidado com essas. E, por outro lado, nas que estão negativas, podemos reduzir a necessidade de tantos meios de equipamento de protecção.

Quanto tempo demora a ter o resultado?

Em alguns hospitais é mais rápido do que noutros. Aqui no Santa Maria demora cerca de quatro a cinco horas.

A situação de pandemia está a fazer com que haja mais propostas de partos provocados?

Não, não mudámos absolutamente nada em relação à forma como orientamos a fase final da gravidez. Se há uma indicação por indução por outro motivo fazemos. Nessas situações pedimos à grávida para vir na véspera para ter a certeza de que vamos ter o resultado do teste quando ela inicia o processo. Mas não alterámos nada, nem a proposta de indução nem a proposta de cesariana.

Até terem o resultado do teste há algum procedimento especial? A grávida fica isolada?

As grávidas estão todas em salas de parto individuais, estão todas com máscara e os profissionais de saúde também. São os cuidados temos para toda a gente no hospital. Não consideramos as grávidas como positivas até vir o resultado negativo. Se não tiver sintomas nem história de contactos são tratadas como todas as outras, com todos os cuidados.

E nessa altura o acompanhante pode estar com elas sempre?

Sim. A partir de segunda-feira vamos implementar também o rastreio ao acompanhante, seja o pai ou quem a grávida entender e vamos propor o rastreio à grávida e ao acompanhante na mesma altura, quer seja quando está a entrar em trabalho de parto, quer seja uma coisa programada. A partir do momento que estão negativos e assintomáticos o acompanhante está com a grávida durante o trabalho de parto, nas duas horas a seguir ao parto e pode visitar a mãe e o recém-nascido no puerpério.

E quando nasce o bebé?

É tudo igual à excepção de a mãe e o pai estarem com máscara, de desinfectarem as mãos antes de tocar no bebé, os cuidados que hoje em dia temos de ter todos para não transmitirmos uns aos outros. Como se sabe alguns rastreios são falsos negativos, numa percentagem de mais ou menos 30% de falsos negativos. Portanto, não é tudo normal, normal, mas normal no sentido em que está o acompanhante e em que estamos numa situação de pandemia.

E o bebé pode estar em cima da mãe e mamar normalmente tendo a mãe com máscara é isso?

Exactamente.

E em relação às grávidas que estão positivas? O que se sabe? Mudou alguma coisa na evidência científica que tem sido produzida até agora?

Mudou. Hoje temos mais dados, não diria certezas, mas temos mais dados que apontam para duas coisas: primeiro, que a percentagem de mães que transmite o vírus ao bebé durante a gravidez é baixa. Anda à volta dos 3% de acordo com a evidência hoje. Há três casos na literatura em 108 que houve de facto uma transmissão vertical. E como se sabe isto? Há um caso descrito na China de uma mãe que teve uma cesariana, nunca esteve em contacto com o bebé, a não ser a uma distância de mais de dois metros. Quando nasceu esteve a um metro mas foi logo para mais de dois metros. O bebé foi levado para a neonatologia e mesmo assim o bebé testou positivo quando chegou à neonatologia. De maneira que há um caso na literatura em 100 descritos de transmissão vertical bastante inequívoca. Depois há mais três casos que foram publicados na semana passada de bebés que nasceram já com anticorpos contra o sars-cov-2 de mães infectadas, sugerindo que esses anticorpos passaram para o bebé, ou melhor, foram criados pelo bebé. São anticorpos IgM: são aqueles que não passaram para o bebé, foram criados pelo bebé. De maneira que é possível que haja um número escasso de transmissão vertical, mas é um número pequeno. Outra coisa que se sabe também é que há casos em que as mães, já depois de o bebé nascer lhe passaram o vírus através das suas secreções respiratórias. Há três casos descritos na literatura de infecções transmitidas pela mãe logo a seguir ao nascimento. É o que sabemos agora e não sabíamos há duas, três semanas.

E sobre o leite materno? Que evidência existe?

Não há nenhum estudo que tenha encontrado o vírus no leite materno. Não são centenas e centenas de casos, são menos, mas não há evidência nenhuma que o leite materno tem o vírus. De maneira que todas as indicações internacionais são que não se deve deixar de dar o leite da mãe ao recém-nascido. A questão é se se deve dar directamente, com a mãe protegida com máscara, ou se se deve extrair o leite e depois levar o leite ao bebé, estando este separado da mãe. Se se decide separar não faz sentido nenhum ter contacto pele a pele, não faz sentido estar a pensar amamentar directamente. Se decide ficar com o bebé e correr algum risco, os tais 3%, tanto quanto se sabe, de risco de se transmitir a infecção ao bebé através das gotículas respiratórias, então faz sentido dar de mamar, faz sentido o contacto pele a pele.

Quem pode tomar essa decisão?

Na minha opinião, deve ser uma decisão tomada com base na informação prestada pelos profissionais de saúde, mas é a própria grávida que deve tomá-la. Se prefere jogar pelo seguro ou se para ela realmente é muito importante o contacto precoce — e nós sabemos da importância do contacto precoce entre a mãe e o recém-nascido.

Perante estes dados todos que sentido faz que a DGS tenha orientações a dizer que o leite materno deve ser descartado até haver dois testes negativos à mãe?

Acho que esse ponto da orientação necessita de ser revisto e a DGS já disse há uma semana que pretendia rever esse ponto, da mesma forma que pretendia rever o ponto do contacto pele a pele estar desaconselhado. Estamos a aguardar a revisão da norma. Acho que tem de se ter noção de que aqui, ao contrário de muitas coisas no passado, a informação evolui muito rapidamente. Todas as semanas, às vezes todos os dias — houve uma altura em que era todos os dias aqui no hospital — nós revíamos as nossas orientações. E aqui também acho que chegou a altura de rever essa orientação da DGS. Mas quando foi feita, há três semanas, foi esse o entendimento. Não estou a dizer que alguma vez tenha aparecido evidência de que havia vírus no leite materno.

Mas já na altura foi na direcção contrária àquilo que eram as recomendações da OMS. Que sempre recomendou que pelo menos o leite materno fosse administrado aos bebés, mesmo com o bebé em isolamento. Em 24 dias, a norma é de 30 de Março, acabaram por nascer bebés em Portugal que ficaram privados do leite da mãe sem evidência científica que o suportasse...

É verdade. Não posso dizer que estou de acordo com essa alínea. Participei do documento, mas essa alínea foi posta a posteriori. Suponho que tenham posto por questão de segurança, a intenção não vou dizer que seja má, o resultado final pode não ter sido aquilo que se pretende. Mas é urgente retirar essa alínea, porque há bebés que não estão a receber o leite e está a deitar-se fora e isso não faz sentido nenhum.

Das grávidas positivas que tiveram bebé em Santa Maria qual foi a decisão delas em relação a manter o bebé perto?

Não temos muitos casos. A nível nacional oficialmente há vinte e nove que estão registados na DGS, que tem uma base de dados para grávidas com covid-19. Há muitos mais casos no Norte do que no Sul. No Sul cada hospital tem dois a três casos. E aqui algumas grávidas escolheram ficar com os bebés e outras escolheram não ficar.

Mas todas puderam dar leite materno aos bebés...

Sim, puderam. Não percebi muito bem de onde vinha a evidência dessa alínea de maneira que juntámo-nos aqui com a pediatria e o nosso protocolo foi sempre não descartar o leite da mãe.

O que pode dizer às mulheres que estão grávidas e que devem estar mais ansiosas nuna situação destas?

Há duas ou três informações que é importante reter. A primeira é que, ao contrário de outras infecções víricas semelhantes, esta parece ser relativamente benigna para a gravidez. Mas há muitas coisas que não se sabem ainda. Por exemplo, não se sabe se tendo a infecção no primeiro trimestre da gravidez isso tem consequências ou não. Para isso é preciso esperar quatro ou cinco meses e a infecção não tem quatro ou cinco meses, começou em Janeiro, não temos tempo para ver isso. Quando é apanhada no segundo ou terceiro trimestres, que são os casos que nós temos, parece ser bastante benigna. Não estou a dizer que não existam mulheres grávidas que tenham sido infectadas e não tenham tido situações graves.

Esses casos existem?

Há na literatura algumas. Há desde a semana passada duas publicações de dois casos, uma no Irão e outra em Itália de mães com uma infecção grave e que vieram a falecer durante a gravidez. Ou seja, embora seja na maioria benigna, há situações em que pode ser grave.

Mas eram mulheres com outras patologias?

Uma delas era, outra não. O caso do Irão era uma mulher perfeitamente saudável, o caso italiano tinha patologia associada. Ou seja, temos de ter um bocadinho de equilíbrio aqui. Nem é tudo muito benigno, nem é tudo muito maligno.

Qual é a segunda informação?

A segunda informação que é importante é que tem de haver uma certa tolerância perante aquilo que é verdade hoje e amanhã pode não ser verdade, porque a evolução do conhecimento é muito rápida nesta doença. As normas estão sempre a alterar no mundo inteiro, porque o conhecimento vai alterando também. Acho que neste momento o que sabemos é que temos mais alguma segurança sobre como é que podemos prevenir a transmissão da infecção, o que faz com que seja possível em alguns hospitais que têm acesso a equipamentos de protecção individual em quantidades razoáveis e que têm acesso a testes, termos um panorama diferente e poder dar um passo atrás naquela medida inicial de suspender completamente o acompanhamento, mas isso pode não ser possível em todos os hospitais.

Já é possível voltar ao acompanhamento da gravidez tal como ele era, como realizar a terceira ecografia?

As situações são diferentes nos vários hospitais. Há hospitais que tiveram profissionais de saúde infectados e que podem não conseguir dar a mesma resposta. Nós aqui no Hospital de Santa Maria nunca suspendemos a terceira ecografia, sempre pudemos dar essa resposta. Do ponto de vista da ecografia não mudou absolutamente nada. Suponho que nalguns hospitais com o tempo conseguirão com certeza voltar a fazer essa terceira ecografia. Em relação às consultas da gravidez temos de assegurar que não há muitas pessoas na sala de espera, e as salas de espera não se conseguem aumentar de um momento para o outro. As pessoas vão estar sempre de máscara e vão estar sempre separadas dois metros. Vai demorar algum tempo até que se consiga voltar ao que nós tínhamos antes, mas algumas medidas são mais fáceis de implementar do que outras.