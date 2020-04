Fim do corte nos salários dos políticos perde apoio do PSD perante nova crise

Faz nesta sexta-feira um ano que, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, o presidente da Assembleia da República (AR), Eduardo Ferro Rodrigues, defendeu, em entrevista ao PÚBLICO, que na legislatura seguinte (a actual) se devia começar por reverter o último corte salarial que restava da crise anterior. A ideia foi sendo bem recebida por António Costa e Rui Rio, mas a crise pandémica veio reduzir o apoio político ao fim do corte de 5% nos salários dos políticos e a intenção pode já não ter pernas para andar. “Agora não faz sentido nenhum fazê-lo”, diz o PSD ao PÚBLICO.

