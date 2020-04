Durão Barroso em iniciativa “virtual” da JSD-Algarve para falar da pandemia

O antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso participa no sábado, 25 de Abril, numa academia de formação política da JSD-Algarve, que decorre este ano em modo “virtual" devido à pandemia de covid-19.

José Manuel Durão Barroso, antigo líder do PSD e antigo primeiro-ministro, falará precisamente sobre “A presente pandemia e os desafios para a Europa e o Mundo”, num painel que decorre a partir das 11h30 e que pode ser acompanhado numa plataforma digital, cujos acessos serão partilhados nas redes sociais da JSD-Algarve.

A presidente desta estrutura, Bárbara do Amaral Correia, explicou à Lusa que a Academia de Formação Política Europeia da JSD-Algarve arrancou no ano passado, no âmbito das eleições europeias, e prosseguiu este ano, apesar da pandemia.

“Há sempre o problema das deslocações, este ano aproveitamos a evolução do mundo digital e já não há desculpa”, referiu.

Mas esta não será a única conferência digital a decorrer no sábado promovida por estruturas ou militantes do PSD: a distrital de Lisboa deste partido organiza, a partir das 16h, uma conversa sobre “Impactos Sociais da covid-19”, com a participação do antigo líder social-democrata, Pedro Santana Lopes, que deixou o partido para fundar outra formação política, a Aliança.

Além de Santana Lopes participarão na conferência online o ex-ministro Bagão Félix e o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, numa iniciativa que pode ser acompanhada a partir do Facebook da distrital de Lisboa do PSD.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também o deputado e ex-líder da JSD Pedro Rodrigues inicia no sábado uma série de conferências digitais, sob o tema “E depois da covid-19?”, que decorrerão semanalmente na sua página do Facebook pelas 17h30.

No sábado, 25 de Abril, terá como primeiro convidado o ex-ministro e professor universitário Miguel Poiares Maduro, numa conversa sobre “os desafios da democracia”, 46 anos depois da Revolução de 1974.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 190 mil mortos e infectou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.