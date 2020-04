Deslocações entre concelhos proibidas no fim-de-semana do 1.º de Maio

O primeiro-ministro terminou nesta sexta-feira uma ronda de reuniões com os representantes dos sectores da hotelaria, restauração, turismo, comércio e serviços para analisar a possibilidade de serem levantadas as primeiras restrições ao seu funcionamento. Conclusão: está a ser estudada a hipótese de alguns estabelecimentos comerciais retomarem a actividade já a partir de 4 de Maio mas, antes, no fim-de-semana de 1, 2 e 3 de Maio, será retomada a regra de não haver deslocações entre concelhos, como aconteceu na Páscoa.

“O Governo irá decretar para o próximo fim-de-semana [1,2 e 3 de Maio], a mesma norma que decretou para o período da Páscoa, com proibição de deslocações entre concelhos”, assumiu o primeiro-ministro que falou a seguir a João Vieira Lopes, da Confederação de Comércios e Serviços de Portugal, e de João Torres, secretário de Estado da Defesa do Consumidor.

“Cada vez que ganhamos na contenção, estamos a ganhar no combate à covid-19”, acrescentou o primeiro-ministro, recordando, a propósito desta restrição antes do primeiro alívio, que já hoje os portugueses têm de “manter o maior grau possível de contenção e isolamento”.

O primeiro-ministro aproveitou para repetir a mensagem de que mesmo que acabe o estado de emergência, não regressará a normalidade, nem terminará o confinamento ou as limitações à circulação. “Temos de fazer isto com segurança, um passo de cada vez”, disse, explicando que, apesar de as decisões só serem anunciadas a 30 de Abril, as normas que então forem anunciadas entrarão em vigor a cada 15 dias para medir os impactos da abertura anterior.

“As normas entrarão em vigor de 15 em 15 dias - a 4 de Maio, a 18 de Maio e a 1 de Junho - e não abrangerão todas as actividades. Será sempre com restrições em termos de lotação e em matéria de equipamento de protecção. Serão definidas também normas de protocolo e segurança dentro dos transportes públicos”, anunciou António Costa, garantindo que a “normalidade pré-covid não existirá sem vacina”.

Ao que o PÚBLICO apurou, ainda não há qualquer decisão tomada sobre o regresso dos alunos do 11.º e 12.º às aulas presenciais. Um responsável do Governo confirmou apenas que “qualquer decisão sobre a reabertura das escolas para os dois últimos anos do secundário, bem como de creches, depende da próxima reunião no Infarmed”.

Prematuro tomar decisões

No final do encontro com António Costa, o presidente da Confederação de Comércios e Serviços de Portugal revelou que o sector está a preparar-se para o levantamento faseado a partir de 4 de Maio, apesar de as datas ainda não estarem totalmente fechadas. “O escalonamento e as dimensões são decisões que cabem ao Governo. Hoje não ficaram fechadas nem datas nem dimensões”, disse.

O dirigente da CCP confirmou assumiu ainda que a decisão só será tomada no dia 30 de Abril, depois de reuniões com peritos no Infarmed (a 28) e com os partidos e confederações sindicais e patronais (a 29). “Demos as nossas contribuições para as análises do Governo, mas ainda é prematuro tomar decisões”, acrescentou João Vieira Lopes.

Vieira Lopes referiu que há três modelos de levantamento faseado na Europa: o da República Checa, que iniciou a reabertura os estabelecimentos a partir de 200 metros quadrados; o austríaco, que começou por abrir aqueles que têm até 400 metros quadrados: e o alemão, até 800 metros quadrados. “Estas hipóteses estão em aberto, mas será uma decisão do Governo, em termos de saúde pública, que as associações e a CCP aceitarão”, afirmou.

Foram ainda discutidas “questões de segurança” e a possibilidade de “começar pelo comércio local para evitar grande pressão de deslocações e para começar a criar um conjunto de novos hábitos”, acrescentou.

João Torres, secretário de Estado da Defesa do Consumidor, confirmou que a 30 de Abril serão conhecidas as novas regras e insistiu que tudo será estudado para ser feito com segurança e confiança. “O Governo não será precipitado em relação à retoma”, sublinhou. com São José Almeida