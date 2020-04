As portas do Zoo de Santo Inácio estão fechadas, mas a vida continua

José Alves, ou Senhor José como é tratado por toda a gente, já trabalha no Jardim Zoológico de Santo Inácio há 20 anos — foi das primeiras contratações. Agora, no meio de uma pandemia mundial, integra o grupo de funcionários que continua a trabalhar no zoo, que fechou portas em meados de Março. “Continuamos aqui a cuidar dos animais, tal como antes — as limpezas, as alimentações e o nosso carinho.” Metade dos funcionários encontra-se em lay-off. Os que continuam a trabalhar, aumentaram as medidas de higienização e de distanciamento social, assegura a directora Teresa Guedes, à semelhança do que está a acontecer com outros zoos a nível nacional.

Situado em Avintes, em Vila Nova de Gaia, o Zoo de Santo Inácio alberga 600 animais de 200 espécies, que parecem estar indiferentes à ausência de visitantes das últimas semanas. Abriu portas em 2000, numa altura em que o conceito de jardim zoológico já tinha sido transformado, através de novas regras internacionais estabelecidas nos anos 90. Antigamente, diz Teresa Guedes, os zoos eram “ um museu para os animais”, mas agora os parques zoológicos têm sobretudo como objectivo” dar a conhecê-los", mostrar as suas características e rotinas, de forma a incentivar a preservação.