A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Edgar Valente - O Padeiro Já Não Vem no Natal

Hoje começa o Festival Liv(r)e, organizado pela Camaleão, a Música Portuguesa a Gostar Dela Própria e o 23 Milhas. O festival celebra a liberdade, mesmo em águas paradas. O Edgar Valente é um dos artistas que podemos ver e ouvir e enviou um vídeo. Gozamos com a professora da telescola, criticamos as celebrações do 25 de Abril, mas esquecemos a educação, a televisão, a sociedade, toda a uniformização a que somos sujeitos, toda a crítica que levamos, todos os relatos de presos políticos que não ouvimos na escola. Todo o direito à diferença que não fomos habituados a aceitar. É tudo tão fácil: criticar, gozar, dizer mal, tomar consciência de que nos formam para sermos certos, bons alunos, machos, grandes jogadores de futebol de rua, aceites e no bom caminho, seja lá o que isso for. Ter consciência disso é que é difícil. Tudo o resto é básico e fácil. Grande professora de educação física que fez o seu papel, sabendo que podia ser gozada. E lá estava ela, por mais que falte imaginação e sentido de comunhão nestas celebrações do 25 de Abril. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. E o festival com artistas de Norte a Sul celebra-se com este mote.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.