Esta bolsa de estudo é para quem gosta de fotografia artística

O Instituto de Produção Cultural e Imagem (IPCI) abriu as candidaturas para a Bolsa Emergente 2020. Esta é a quarta edição do concurso para uma bolsa de estudos no curso Master em Fotografia Artística, nas instalações do instituto no Porto. O projecto fotográfico a concurso deve ser submetido até 19 de Julho.

O curso destina-se a maiores de 18 anos residentes em Portugal, que sejam estudantes com formação profissional em fotografia, artistas plásticos que pretendam desenvolver um projecto criativo em fotografia ou fotógrafos profissionais que pretendam explorar um discurso criativo no campo da fotografia artística.

O vencedor da bolsa será anunciado a 24 de Julho, nas plataformas digitais do IPCI. O projecto pessoal, que dá acesso ao curso, a ter lugar entre Outubro de 2020 e Julho de 2021, deverá consistir num conjunto de dez a 15 fotografias, na área da fotografia artística ou da documental.

O regulamento do concurso pode ser consultado aqui.