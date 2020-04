O Tribunal Constitucional vai nu...

O nosso Tribunal Constitucional (TC) encontra-se instalado no Palácio Ratton, na Rua do Século, em Lisboa. No entanto, não fazendo jus ao laborioso Jácome Ratton, inicial proprietário do palácio, tem este tribunal, ao abrigo da legislação que o rege e numa interpretação muito restritiva da mesma, conseguido evitar muito trabalho e muito prejudicado a qualidade de vida dos portugueses.

