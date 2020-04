Existe “doença” para além do coronavírus

O termo “linha da frente” passou a ser bastante comum nos dias de hoje. Os actos heróicos dos nossos profissionais de saúde no combate ao microscópico coronavírus, tornam insignificante qualquer luta travada nos livros de história contra “Golias” e “Adamastores”.

Aparentemente, tornámos um dos Serviços Nacionais de Saúde mais frágeis da Europa num exemplo de combate ao coronavírus, exemplo este que já despertou interesse dos “grandes” países mundiais. Mas o nosso Serviço Nacional de Saúde é como um pequeno lençol de um berço, que tenta cobrir as necessidades da nossa população numa cama king size. E se conseguimos pegar no pequeno lençol para “cobrir” os afectados pelo vírus, deixamos a descoberto todo um conjunto de patologias que não podem ser esquecidas.

Se é urgente encontrar estratégias para voltar a colocar em funcionamento a educação, a economia, a justiça, é ainda mais urgente encontrar estratégias para colocar em funcionamento o SNS. Não podemos cancelar consultas, exames e tratamentos, acreditando que vai ficar tudo bem.

O pior sentimento do mundo abraça-nos, quando tentamos encontrar uma justificação para dar ao utente que acabou de perder a esposa, que nos “confronta” com os exames médicos prescritos na consulta, mas adiados por causa do coronavírus. Enfermeiro, se ela tivesse feito os exames, ainda poderia estar viva?

José Coentrão

Efémeras são as causas

A acalorada discussão sobre a eutanásia e a Vida, alimentada por causas ideológicas, esfumou-se. Bastaram duas semanas e uma pandemia para sentirmos que toda aquela onda de discussões afinal não tinha nada de urgente. A vida tem urgências mas não era aquela, e melhor teria sido escutarmos os médicos.

No Porto, junto ao mar, existe uma estátua de Henrique Moreira apelidada de “O Salva-Vidas”. Pouca gente repara no rosto e menos ainda são os que sabem o que representa aquele homem. Foram milhares os náufragos que as tempestades provocaram nesta Costa da Morte e muitas centenas as vítimas. Os salva-vidas davam a vida por outros e muitos deles perderam-na.

O artigo do PÚBLICO sobre o hospital de S. João é um iluminado momento dedicado ao trabalho e dedicação dos nossos médicos e enfermeiros em tempos da pandemia. As tempestades não desapareceram, apenas se comutaram, e eles são agora os nossos salva-vidas.

António Matos, Viana do Castelo

O CDS não gosta do 25 de Abril

O CDS decidiu encabeçar uma campanha contra as comemorações do 46.º aniversário do 25 de Abril na Assembleia da República, numa posição mista de oportunismo e cobardia, face à situação que se atravessa de pandemia. É além de mais uma posição antidemocrática, uma vez que foi decidida por larga maioria na Assembleia da República, na discussão em que o CDS participou.

O CDS esteve sempre contra o 25 de Abril, votando contra a Constituição da República em 1976, onde estão consagradas as conquistas e direitos da Revolução de Abril. Atacou sempre o Serviço Nacional de Saúde, o carácter geral e universal da Segurança Social e os direitos dos trabalhadores e as leis laborais.

Ernesto Silva, Gaia