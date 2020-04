Trump diz que sugestão de usar desinfectante para tratar doentes com covid-19 era “sarcástica”

O presidente Donald Trump disse esta sexta-feira que estava a ser sarcástico quando levantou a possibilidade de usar desinfectante “por dentro do corpo” das pessoas para combater o novo coronavírus.

Na noite desta quinta-feira, durante a sua conferência de imprensa diária, Trump sugeriu que os doentes com covid-19 sejam irradiados com luz ultravioleta “por dentro do corpo” e injectados com lixívia e outros desinfectantes, mas foi contrariado por vários especialistas que lembraram que os raios ultravioleta em excesso podem provocar cancro da pele e que a lixívia pode matar vírus, mas também mata os seres humanos.

Já esta sexta-feira, num evento na Casa Branca, o Presidente norte-americano tentou voltar atrás no que tinha dito. “Estava a fazer uma pergunta sarcástica aos jornalistas para ver o que aconteceria”, disse, assegurando que não estava a tentar encorajar os cidadãos norte-americanos a ingerir desinfectante.

No entanto, os comentários sobre ingerir desinfectante como uma possível cura para a covid-19, que foram dirigidos em jeito de sugestão aos especialistas e médicos presentes na sala, não foram interpretados como sarcasmo. Esta sexta-feira, ao mesmo tempo que tentou descredibilizar o comentário que tinha feito no dia anterior, Trump voltou a insistir que o calor pode curar o novo coronavírus — sabe-se que isso parece acontecer com outros coronavírus, mas no caso particular do vírus SARS-Cov-2 ainda é uma incógnita.

Os profissionais de saúde têm vindo a incentivar a lavagem correcta das mãos com sabão ou o uso de desinfectante para ajudar a impedir a propagação do vírus — além de outros cuidados com a etiqueta respiratória e o respeito das medidas de distanciamento social.

Os comentários iniciais de Trump sobre o assunto levaram a que um coro internacional de médicos e especialistas em saúde pedissem às pessoas para não beber ou injectar desinfectante.