Covid-19: Macron, Von der Leyen e Merkel unem-se à OMS para acelerar vacinas e medicamentos

Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen e Angela Merkel ajudam nesta sexta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS) a lançar uma iniciativa para acelerar a busca por vacinas e medicamentos para tratar a covid-19. Os Estados Unidos, que congelaram o financiamento à OMS, não participam no projecto.

Mais de 2,7 milhões de pessoas foram infectadas com o novo coronavírus, que matou já cerca de 190 mil pessoas, desde que surgiu na cidade de Wuhan, na China, no fim de 2019. Estão neste momento a ser desenvolvidas uma centena de potenciais vacinas, incluindo seis já na fase de ensaios clínicos, avançou à Reuters Seth Berkley, director gera da Aliança para Vacinas GAVI, uma parceria público-privada que lidera campanhas pela imunização contra várias doenças em países pobres.

Esta semana, o director interino da agência norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Jim Richardson, anunciou que os Estados Unidos estão à procura de um parceiro alternativo à OMS com quem colaborar para desenvolver “trabalho importante, como vacinas”, e prometeu “novos anúncios sobre o financiamento da saúde global nos próximos meses”.

Os EUA anunciaram na semana passada que congelavam o financiamento à OMS - do qual são o maior financiador -, pelo menos até Junho ou Julho, acusando esta agência das Nações Unidas, e em particular o seu director-geral, de “espalhar desinformação chinesa” e de “provocar muitas mortes com os seus erros”. A acusação mantém-se, e a OMS surge como um espantalho útil numa guerra que tem como alvo a China.