Em colisão com Sergio Moro, Bolsonaro demite director da Polícia Federal

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, demitiu o director-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo, considerado um aliado do ministro da Justiça, Sergio Moro.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União esta sexta-feira e refere que a demissão foi feita “a pedido” de Valeixo e assinada tanto por Bolsonaro como por Moro. Porém, segundo a Folha de São Paulo, o ministro da Justiça não assinou formalmente a medida, nem foi informado de forma oficial pelo Palácio do Planalto, e o seu nome foi incluído apenas como mera formalidade.

A substituição do comando da PF, subordinada ao Ministério da Justiça, esteve na origem do pedido de demissão de Moro na quinta-feira – que não foi confirmado oficialmente pelo Ministério. Para o ex-juiz federal, o afastamento de Valeixo significa um enfraquecimento da sua posição. Até ao fim do dia, segundo a imprensa brasileira, Bolsonaro estava a tentar travar a saída de Moro do Governo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Porém, não foi ainda nomeado um substituto para chefiar a PF. A permanência de Moro como ministro irá depender do nome escolhido.

Não foi apresentada qualquer razão para a saída de Valeixo, mas não foi a primeira vez que Bolsonaro tentou substituí-lo por alguém mais próximo de si à frente da PF. Por um lado, o Presidente estará incomodado com as investigações a elementos do seu círculo próximo, como o filho Flávio Bolsonaro, que é suspeito de ter montado um esquema de desvio de dinheiro público enquanto era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Mais recentemente, a abertura de uma investigação para averiguar a existência de uma rede de difusão de notícias falsas com o objectivo de caluniar adversários políticos do Governo por elementos muito próximos de Bolsonaro também deixou o Presidente descontente com a actuação da PF, diz a Folha.