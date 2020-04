Moro tem apenas um “compromisso consigo próprio, com o seu ego, e não com o Brasil”, diz Bolsonaro

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está neste momento em conferência de imprensa para “restabelecer a verdade” sobre a exoneração do director da Polícia Federal que levou à demissão do Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro.

“Sabia que não seria fácil. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela”, disse Bolsonaro em conferência de imprensa com vários ministros ao seu lado, contando que disse a alguns deputados horas antes sobre Moro: “Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego, e não com o Brasil”.

O Presidente contestou depois a narrativa de Moro de ter violado a sua promessa de carta-branca ao ministro dizendo que todos os membros do seu executivo sabiam que tinha “poder de veto”. “Autonomia não é soberania”, acrescentou, sublinhando depois num tom mais energético: “Eu não tenho de pedir autorização a ninguém para tirar uma pessoa do comando”.

E, salientando que os membros da equipa tiveram e têm grande margem de manobra, Bolsonaro disse que deu “luz verde a “mais de 90% desses cargos que passaram” pela sua secretária. “Abri mão disso, porque confiava no Moro e ele trouxe a sua equipa aqui para Brasília. Todos os cargos-chave da Justiça são de Curitiba”, disse o chefe de Estado.

Bolsonaro também não perdeu a oportunidade de acusar Moro de “buscar uma maneira de botar uma cunha entre” si e o povo brasileiro, referindo que isso “aconteceu há poucas horas”, quando o ministro apresentou a demissão em conferência de imprensa. “Poderosos se levantaram contra mim. Estou lutando contra o sistema, contra o sistema. Coisas que aconteciam no Brasil já não acontecem mais”, sublinhou o chefe de Estado, acrescentando: “Ontem [quinta-feira] conversei com Moro e abri meu coração, duvido que ele abriu o dele para mim”.

Sobre a exoneração do director da Polícia Federal, Maurício Valeixo, Bolsonaro voltou a afirmar que desde Janeiro este se queria demitir e que teve uma conversa com ele em que esse facto lhe foi confirmado. Narrativa que Moro contestou esta sexta-feira, dizendo que Valeixo pôs em causa demitir-se, mas apenas por causa das pressões, “nunca voluntariamente”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Moro disse ainda que Bolsonaro queria ter informações do director da PF para se proteger, mas o Presidente negou que tivesse essa intenção: “Nunca pedi para ele [Moro] para que a PF me blindasse onde quer que fosse”. "Nunca pedi para não investigar ninguém da minha família. Nunca”, garantiu Bolsonaro, referindo-se à investigação em que o seu filho, Carlos Bolsonaro, é visado por liderar um “gabinete de ódio” de fake news que opera no Palácio do Planalto.

E, para garantir que assim é, o Presidente prometeu, no que a si depender, que as “operações da PF serão potencializadas”, que seja “usada na sua plenitude” contra o crime organizado e a corrupção. “Moro resolveu marcar uma colectiva e fez acusações infundadas que eu lamento”, disse Bolsonaro, salientando: “Desculpe, senhor ministro, mas você não me vai chamar de mentiroso”.

No final, Bolsonaro garantiu que o seu executivo não vai desarmar, apesar ir continuar a “levar, no sentido figurado, muito tiro na cara”, na sua missão em “servir a pátria” e que até “derramará sangue para defender a democracia e a liberdade”. E acusou Moro de estar preocupado já com os seus projectos políticos futuros, sem referir as eleições presidenciais de 2022.