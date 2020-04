PSP vai patrulhar passeios marítimos no Norte com drones

A PSP vai este sábado e domingo recorrer a drones para patrulhar as marginais marítimas de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, onde, nos últimos fins-de-semana, tem sido notado um elevado número de pessoas na rua, a passear ou a praticar desporto, o que acaba por pôr em causa o distanciamento físico que vem sendo pedido à população para prevenir infecções com o novo coronavírus.

“Encontrando-se o país em Estado de Emergência, as actividades de lazer estão condicionadas, (é proibido o exercício de actividade física colectiva) pelo que, a PSP estará atenta e actuante de modo a prevenir a ocorrência de eventuais incumprimentos, mormente, do dever geral de recolhimento, junto de locais que possam atrair a concentração de pessoas”, anunciou o comando metropolitano da PSP, em comunicado emitido esta sexta-feira.

Por causa da afluência de pessoas, as câmaras de Matosinhos e da Póvoa de Varzim já tomaram a iniciativa de limitar o acesso aos passeios junto ao mar, durante a pandemia de covid-19. A PSP “apela a que sejam cumpridas as normas do Estado de Emergência vigentes, nomeadamente as respeitantes à observação das distâncias entre pessoas, respeitando as recomendações e instruções das forças de segurança”, escreve o gabinete de imprensa do comando metropolitano do Porto nesta nota à imprensa.