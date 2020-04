Covid-19: Área Metropolitana de Lisboa vai testar todos os funcionários de lares

Os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão testar, a partir de segunda-feira, todos os funcionários de lares e de estruturas de apoio a idosos sem casos de covid-19, anunciou a AML.

O plano foi ultimado numa reunião por videoconferência realizada na quinta-feira, que envolveu a AML e autarcas dos seus 18 municípios, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e responsável do Governo pela execução do estado de emergência na região de Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, e representantes locais, regionais e distritais de protecção civil, segurança social e saúde.

Na segunda-feira, os testes começam nos municípios de Sintra e de Setúbal, ao abrigo deste plano. Os municípios de Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Vila Franca de Xira já iniciaram este processo, recorrendo a meios próprios.

“A ideia é atender a todos os lares e numa primeira fase fazer testes aos funcionários. Se nalgum dos casos houver alguma contaminação imediatamente a saúde entra em campo e fará o teste a todos os utentes”, explicou à Lusa Carlos Humberto, primeiro secretário metropolitano, destacando que a metodologia é cobrir um município por dia, mas admitindo que “nalguns casos é preciso mais do que um dia e, portanto, voltar-se-á de seguida a fazer o que não se conseguir fazer”.

O plano tem para já uma duração prevista de 10 dias úteis, para uma estimativa de 8.000 funcionários, mas deverá ser estendido, assumindo-se que não se deverá conseguir testar todas as pessoas neste período.

Segundo a AML, na primeira semana estima-se que sejam testados 500 profissionais por dia, dando prioridade às instituições que estejam devidamente licenciadas, mas este número pode aumentar substancialmente “daqui a uma semana ou semana e meia de testes”. As restantes instituições também serão contempladas, mas numa segunda fase, adiantou.

Se algum dos profissionais tiver um resultado positivo, serão realizados testes a todos os residentes da instituição.

Para operacionalizar esta iniciativa, a área metropolitana dividiu os municípios nas áreas territoriais norte e sul, correspondentes aos municípios das margens norte e sul do Tejo. Cada uma destas zonas terá uma equipa multidisciplinar, coordenada pela Protecção Civil, a realizar diariamente os testes de rastreio.

A AML prevê que na primeira semana sejam realizados por dia cerca de 250 testes em cada uma destas zonas. “Antes de se fazerem os testes haverá uma visita técnica a estes lares para ver as condições de funcionamento e higienização, que é para depois dos testes feitos não haver problemas importantes”, explicou.

A recolha, colheita e entrega de testes para análise será feita por técnicos dos agrupamentos dos centros de saúde e das comissões de protecção civil.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tratamento e análise dos testes estão a cargo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz.

No seu sítio na Internet, a Câmara de Setúbal anunciou que já nesta sexta-feira serão realizadas visitas aos lares para preparar o início da testagem, que decorrerá a partir de segunda-feira nos próprios lares, à cadência de 250 testes por dia.

De acordo com a autarquia, na Península de Setúbal vão ser testados, numa primeira fase, “todos os funcionários de lares e instituições residenciais nos quais ainda não houve qualquer registo positivo de casos por infecção do novo coronavírus”.