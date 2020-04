Tecnologia educativa em tempo de pandemia — reflexões soltas, mas pensadas

No início do processo que estamos a viver (nem é preciso identificá-lo porque todos sabemos qual é), um colega disse-me algo do género: “Agora é que se vai ver o que valem as tecnologias!”

Depressa as circunstâncias nos responderam: bem ou mal empregues, entraram, (quase) sem pedir licença, na rotina do mais cético. Nem é necessário dar exemplos, porque é um facto. A ponto de muitos já começarmos a pensar que, com o que as tecnologias disponíveis nos deixam fazer, até talvez possamos ficar mais tempo em casa, quando tudo isto acabar.

Diz-se que há males que vêm por bem e assim se compreende o desabafo da criança que disse aos pais que foi bom ter aparecido este vírus pois assim podem estar mais tempo em família. Obviamente, como nem todos nos comportamos de forma igual, contextos menos exigentes podem fazer-nos voltar às anteriores rotinas. Mas, apesar de, dados o meu percurso e a minha atividade, ser suspeito, não tenho dúvidas de que as tecnologias evidenciaram o seu potencial e permitiram-nos coisas, não há muito, impensáveis.

Contudo, esta temática é mais complexa do que provar ou não provar o potencial da tecnologia. E, tendo sido contactado por jornalistas de três jornais (Jornal de Notícias, PÚBLICO e Expresso) para ajudar a compreender como as tecnologias poderiam ajudar ou intervir no processo já em curso, até tive oportunidade de logo começar por lhes referir que, dada a delicadeza do assunto, até podia ser que eu complicasse mais do que ajudasse… Mesmo assim, respondi a várias perguntas e pude partilhar algumas reflexões que me foram sendo suscitadas, saldando-se o exercício num conjunto de citações publicadas, algumas das quais podem necessitar de alguma contextualização ou explicação complementar. É o que me proponho fazer neste texto.

Em 20 de março, num texto de Carla B. Ribeiro, no PÚBLICO, analisando a contingência da repentina generalização do ‘ensino doméstico’, cita-me sugerindo que a função dos responsáveis passa por encorajar a diversidade e a partilha de soluções para a substituição de uma modalidade educativa normal, dita presencial. Sei bem que temos os problemas das desigualdades (nem todos têm acesso ao mesmo tipo de equipamento), das competências diversas de professores, pais e alunos (nem todos tiveram o mesmo percurso na familiarização com as ferramentas necessárias às mudanças impostas), do imprevisto que foi ter de parar todo um modo de funcionar, de uma semana para a outra (nem todos tinham já experiência de e-learning ou de b-learning). E, por isso, para problemas diferentes, soluções diferentes: as diferentes experiências educativas das famílias, das escolas, dos agrupamentos de escolas, dos sistemas educativos, devem ser encorajadas na sua variedade e diversidade e precisam de ser estudadas e partilhadas. Temos aqui um interessante, exigente e rico manancial de temas de investigação em diversas áreas, educação incluída.

Ao perspetivar um 3.º período à distância, o Jornal de Notícias (28 de março), com um texto preparado por Emília Monteiro, ‘apanha-me’ vaticinando “uma grande confusão nas escolas”, por ser previsível, além de totalmente compreensível e nada desprestigiante, que cada professor viesse a “usar a ferramenta [com] que se sentir melhor”. O artigo tratava de perceber a utilidade e viabilidade da telescola, uma inovadora e importante modalidade no seu tempo. Hoje, apenas algo tipo a telescola nunca seria suficiente: já se sabendo que “mesmo com o [assim designado] ensino presencial, já não é possível não usar as plataformas digitais”, é incontornável que a infraestrutura que suporta o funcionamento de uma comunicação educacional adequada, consistente e funcional, terá de contemplar um leque alargado de componentes, incluindo edifícios e espaços ao ar livre, assim como telescolas ou projetos #EstudoEmCasa, plataformas ​Learning Management Systems (LMS) ou cursos ​Massive Open Online Courses (MOOC).

Apesar das minhas considerações acima, não deixa de ser aceitável um subtítulo da Revista do Expresso (10 de abril, Luciana Leiderfarb): “No espaço de um mês, a pandemia fez com que as escolas fechassem e mergulhassem no oceano digital.” No entanto, nem as escolas fecharam, nem alunos e professores e restantes intervenientes no processo educativo submergiram agora no ciberespaço… porque já lá estamos (quase) todos! E, como referi ao Expresso, é “injusto dizer que não há qualquer experiência ou que todos estavam na estaca zero”.

É porque havia alguma experiência que se conseguiu [reagir] em 15 dias, pelo que, ultrapassados os problemas (virtuais) da infraestrutura de suporte e do modelo de funcionamento (problemas diferentes, soluções diferentes, como menciono acima), temos condições para nos centrarmos nos problemas reais com que nos deparamos, os problemas relacionados com o estarmos “demasiado formatados no sentido de cumprir o programa” e de, mais frequentemente do que o que seria aconselhável, nos faltar “imaginação ou de [recorrermos a] ferramentas para ir mais longe do que mandar trabalhos”.

Por estes dias, tenho dito várias vezes que não me admiraria com hipotéticas notícias sobre famílias que, simplesmente, se desligaram da Internet, para poderem ter algum sossego e se organizarem autonomamente! Neste contexto, encontrei um texto no site Edutopia.org (27 de março, Cathleen Beachboard) com algumas sugestões que, com foco no bem-estar dos estudantes, me parecem úteis para os tempos que correm (minha tradução): “i) substituir o currículo padrão por temáticas abertas; ii) criar oportunidades de diálogo e comunicação; iii) criar oportunidades de autorreflexão.”

Afinal, estamos perante a concretização alargada e (quase) generalizada de uma ideia que consta das minhas conclusões especulativas na tese doutoral que defendi em junho de 1997: “Através da exploração dos vários recursos de diferentes aplicações telemáticas, adotando a ferramenta mais apropriada para cada necessidade identificada, uma combinação equilibrada de aplicativos telemáticos pode desenvolver um senso de presença ‘virtual’, que pode muito bem ser mais eficaz do que em situações de presença física. Uma seleção de aplicações telemáticas, intencional, cuidadosa e especializada, combinada de maneira abrangente, provavelmente fornecerá condições para o desenvolvimento de ambientes/sistemas de aprendizagem ricos e compreensivos, onde o todo é mais do que, apenas, a soma das partes.”

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico