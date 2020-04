O ensino à distância chega à indústria têxtil

O ensino à distância tem vindo a tornar-se uma realidade cada vez mais presente durante o período de pandemia, e já chegou também ao sector têxtil. O Modatex – Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios lança, na próxima terça-feira, uma plataforma digital especializada para formação à distância nesse sector.

A iniciativa “era uma inovação que já estava a ser programada, mas que foi completamente acelerada pelo momento de pandemia”, admite o director do centro de formação que tem mais de mil formandos nas suas diferentes localizações pelo país. Nesta fase, José Manuel de Castro admite que foi necessária alguma adaptação das “componentes dos cursos” porque, diz, “nem tudo é transferível para o modelo virtual”.

A participação é gratuita e aberta ao público em geral, mas limitada a 20 pessoas por formação. A inscrição é feita no site do centro. As seis formações lançadas abordam temas como as características dos tecidos ou “Como tirar medidas no corpo”, com durações que variam entre as três horas e meia e as 12 horas.

O director sublinha a importância deste tipo de ensino, não só em período de confinamento, mas também para o futuro, uma vez que a retoma das actividades presenciais deverá ocorrer com algumas limitações. “É um pontapé de saída”, afirma.

O Modatex, que resultou de um protocolo celebrado entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, a Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção e a Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios, está sedeado no Porto, mas conta com pontos de formação em Lisboa, Covilhã, Barcelos, Vila das Aves, Lousada, Marco de Canaveses e Pinhel.