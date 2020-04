Covid-19: “Não é preciso ser mais velho para perceber a enorme dificuldade que estamos a viver”, diz Sofía de Borbón

Numa altura em que Espanha soma mais de 20 mil mortos, a Casa Real espanhola divulgou, quinta-feira, um vídeo em que as duas filhas de Felipe VI e de Letícia de Espanha aparecem a solidarizarem-se com todos os cidadãos de um dos países europeus mais fustigados pela pandemia do coronavírus SARS-CoV-2.

Esta foi a primeira intervenção pública da infanta Sofía, que completa 13 anos no próximo dia 29, que sublinhou o facto de não ser preciso ter muita idade para “perceber a enorme dificuldade que estamos a sentir em Espanha e noutros países”.

A introdução é feita por Leonor, princesa das Astúrias, a primeira na linha de sucessão ao trono espanhol: “Estamos, como milhões de crianças, há mais de um mês em casa e sem ir à escola por causa desta pandemia.”

Mas, apesar de garantir que as duas irmãs estão a tentar “seguir com a vida da melhor forma possível”, a jovem, de 14 anos (faz 15 em Outubro), lembra que “muitas crianças perderam os seus avós, pessoas mais velhas, [outros] familiares, e estão a passar por um período muito difícil”.

Logo a seguir, Sofía fala pelas duas para “agradecer a todas as pessoas que estão a ajudar e a cuidar dos outros de tantas maneiras”. “Todos sois importantes”, remata Leonor, que se despede com “um abraço com todo o carinho”.

E Sofía termina com um desejo: “Oxalá isto passe depressa!”.

Apesar de bem acolhida por muitos, a mensagem não deixou de ser atacada nas redes sociais: “Tenham vergonha”, lê-se em vários comentários ao vídeo partilhado pela conta de Twitter da Casa Real, onde se questiona os privilégios das duas raparigas face às restantes crianças.