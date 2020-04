Autarca japonês criticado por dizer que mulheres são “indecisas” e demoram mais tempo nas compras

O presidente de Osaca, no Japão, Ichiro Matsui, está a ser duramente criticado por ter comentado que devem ser os homens a fazer as compras para a casa durante a pandemia de covid-19, uma vez que as mulheres são mais indecisas e “demoram muito tempo”.

Desde que o Japão declarou estado de emergência devido à pandemia, as visitas aos supermercados estão limitadas e devem ser o mais curtas possível, apenas por uma pessoa. Face a estas limitações, o autarca de Osaca sugeriu que fossem os homens a ir às compras, uma vez que as mulheres “levam muito tempo, a hesitar entre isto e aquilo”, disse, em declarações aos jornalistas, citado pela agência Kyodo.

“Quando vai uma mulher (...) leva tempo”, disse quando questionado sobre o assunto por um jornalista. “Os homens pegam só nas coisas que lhes dizem [para comprar] e vão-se embora, por isso acho que é bom que sejam eles a ir às compras, para evitar o contacto humano”, completou.

Questionado mais tarde por outro jornalista, admitiu que os comentários podem ser mal interpretados, mas que correspondem à verdade na sua família.

Durante a mesma conferência de imprensa, Ichiro Matsui afirmou que os casais deviam evitar ir às compras juntos e que as pessoas nascidas em meses pares deviam ir às compras apenas em dias pares — o mesmo para as pessoas nascidas em meses ímpares.

Mas foram os comentários sexistas que lhe valeram as maiores críticas. “O Japão é um país onde estas palavras fluem calmamente da boca de um presidente da câmara. Deplorável”, escreveu um utilizado do Twitter, citado pela Reuters. Já outro utilizador defende que “as mulheres até decidem mais depressa o que comprar” porque demoram menos tempo a encontrar os corredores onde estão expostas as coisas que precisam.

Apesar dos altos níveis de educação (especialmente entre as mulheres), o Japão continua a não ser um exemplo no que diz respeito à igualdade de género. No Índice das Diferenças de Género de 2020 do Fórum Económico Mundial, o Japão surgia em 121.º lugar (em 153 países) no que toca à igualdade de género, depois dos Emirados Árabes Unidos e antes do Kuwait.

Esta classificação deve-se especialmente pela fraca representatividade que as mulheres têm na política e à importância dada aos estereótipos de género. Ainda se espera que as mulheres sejam as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e pelo cuidado de dependentes, apesar de trabalharem fora de casa.

Na manhã desta sexta-feira, havia quase 1500 casos positivos de coronavírus em Osaca, a segunda região mais atingida a seguir a Tóquio, relatava a televisão estatal NHK.