A arte dos pastéis de nata em casa

Para adoçar a boca e ter mais um check na lista de habilidades culinárias aprendidas durante a quarentena, pode aventurar-se a fazer pastéis de nata no conforto do seu lar.

A cortesia vem da Pastelaria Batalha — detentora da medalha de prata do concurso Melhor Pastel de Nata de Portugal —, que depois de organizar o “workshop de pastelaria mais procurado por turistas”, na sua loja do Chiado, em Lisboa, se lança à bancada da cozinha online, com uma receita “faça você mesmo”.

As aulas são orientadas pelo chef João Batalha, que partilha os segredos do bolo que é um símbolo da doçaria nacional, ensinando todos os passos para fazer pastéis de nata (massa folhada incluída). A experiência decorre por videochamada, na aplicação gratuita Zoom, tem a duração de 1h30 a duas horas e custa 12 euros por pessoa (máximo de dez aprendizes por aula, com hipótese também de organizar workshops privados personalizados). No final, os alunos recebem a receita detalhada por e-mail, podendo esclarecer dúvidas, tanto na aula, em directo, como depois, por escrito.

Podem participar miúdos e graúdos, com ou sem experiência na cozinha. As marcações são feitas online (há várias datas disponíveis). Para as aulas privadas, informações e inscrições, o contacto é [email protected].