Dia 28: Pensarmos pela nossa cabeça

Na segunda-feira, a RTP Memória tornou-se um dos canais mais vistos por causa da telescola. Isto só prova que a covid-19 é uma doença fabricada pelo Governo, numa tentativa de aumentar as audiências daquele canal. Claro que isto não é verdade, mas achei que era uma pena não usarmos as nossas cartas para lançar, pelo menos, uma teoria da conspiração. Até porque, se tivermos em conta a quantidade de teorias que por aí circulam em força, é um público que pode dar muito jeito para aumentar o número de seguidores nas nossas contas nas redes sociais!

Falando muito a sério, o que será que leva tantas pessoas a aderirem de forma tão fanática e à velocidade da luz a estas narrativas? O medo? A sensação de “ter percebido uma coisa que os outros ainda não perceberam”?

É verdade que, nalgumas coisas, devo ser estupidamente ingénua e evidentemente que, por vezes, há interesses escondidos por detrás de alguns fenómenos, mas desde que vi um documentário sobre os terraplanistas, que acreditam com todas as suas forças que a terra é plana e que todas as provas contrárias são fabricadas numa tentativa de forças ocultas nos enganarem, que fico sem palavras com a facilidade com que se propagam mentiras.

Como este espaço de birras nos dá a liberdade para sermos psicólogas, sociólogas e tudo o que quisermos, explique-me a sua melhor teoria!

Não há nada que me provoque uma birra tão grande como as teorias da conspiração. E, quanto maior o susto, mais depressa corre a teoria, de tal forma que nem o próprio coronavírus a consegue apanhar.

Quanto a explicações, não preciso sequer de recorrer aos meus fracos neurónios, porque o que não faltam são estudos científicos sobre o porquê de sermos tão susceptíveis a estas histórias. A grande conclusão a que chegam é fácil de entender: perante uma realidade complexa, difícil de entender porque há múltiplos factores envolvidos, preferimos uma teoria simples, que segue uma narrativa de A para B e de B para C, com uma causa e uma consequência linear.

Quando eu era pequena, nos filmes de cowboys das Tardes de Cinema, os bons usavam chapéus brancos e os maus chapéus pretos, e assim não era preciso puxar muito pela cabeça para nos recordarmos de quem era quem.

A ciência quando não sabe — por exemplo, qual foi o animal que transmitiu a covid-19 aos humanos —, não tem qualquer problema em dizer que não sabe, e que a pergunta ficará em aberto até se encontrar uma resposta segura, mas essa “lacuna” tende a deixar as pessoas inseguras, e abre a porta à especulação.

Daí preferirem uma novela com princípio, meio e fim, com o bónus de um bode expiatório, a quem possam dirigir a sua raiva e medo. Se depois aparecer um Donald Trump a dar-lhes o seu aval, é a cereja no topo do bolo.

O mais grave é que é dificílimo desfazer uma teoria da conspiração, não só porque as pessoas não querem admitir (nem perante si próprias) que se deixaram enganar, mas também porque tendem a conversar e partilhar posts com aqueles que acreditam no mesmo que elas, (re)confirmando-se mutuamente.

Além do mais, estas teses baseiam-se sempre na convicção de que a “verdade” está a ser escondida por gente com muito poder e dinheiro que, evidentemente, pode “comprar” cientistas, jornalistas, mães e filhas que fazem birras, e quem mais for preciso para continuarem a mascarar o que realmente se passa.

Como tu dizes, essa sensação de “saber mais do que os outros”, de não ser tão ingénuo ou estúpido como eles, também incha de orgulho aqueles que imaginam ter o privilégio de possuir uma informação preciosa que, supostamente, está vedada aos restantes.

A grande solução — e nada melhor do que este fim-de-semana de 25 de Abril para o dizer — passa por mais literacia, por uma educação (na escola e fora dela) que nos ensine a pensar pela nossa cabeça, nos torne capazes de usar as ferramentas científicas que temos ao nosso dispor, e nos dote de uma censura interna capaz de nos ajudar a evitar as armadilhas e os preconceitos que nos levam a engolir esta forma de fake news.

Embora a luta pareça inglória, é preciso defender com unhas e dentes um jornalismo de referência, credível, que procure o contraditório. Mas muito melhor do que esta minha carta é a crónica de opinião do genial António Barreto, — livra-te das crianças por uns momentos e lê, please, please: .

Quanto à Terra ser (de novo!), uma panqueca espalmadinha, também já desconfiava!

