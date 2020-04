Resort da Nazaré ofereceu miniférias aos profissionais de saúde: recebeu mais de 4000 pedidos

A iniciativa foi anunciada pelo Ohai Nazaré no início de Abril e teve logo grande impacto. Afinal, o resort anunciava que queria contribuir da forma que podia para “apoiar os profissionais de saúde que estão na linha da frente em Portugal, arriscando diariamente a sua saúde e a saúde das suas famílias para combater o coronavírus”.

Assim, ofereceu mil noites, sendo que cada profissional poderá ficar duas noites no resort e levar quatro pessoas (até meados de Julho ou depois de Setembro).

“A reacção à iniciativa do Ohai Nazaré superou as nossas expectativas”, disse Alberto Carvalho, director do Ohai Nazaré, à Fugas, num e-mail em que respondeu a algumas questões em jeito de balanço da oferta.

“Até ao momento, recebemos cerca de 4000 pedidos de vários profissionais de saúde e conexos que lidam diariamente com a pandemia”, adianta. E, refere, ainda continuam a tratar do processamento das reservas desta oferta, que, naturalmente, ficaram esgotadas.

“Neste momento, continuamos a fechar as marcações das mil noites com os profissionais de saúde”, explica Carvalho. É “um processo personalizado”, à medida dos desejos e disponibilidades, e por isso “exige algumas etapas: cada profissional inicia o pedido com a sua apresentação, pelo que depois é necessário acordar as datas e solicitar os dados para finalizar a reserva”. As respostas são dadas, assegura, “por ordem de recepção dos e-mails”.

Alguns leitores da Fugas comentaram (particularmente na página de Facebook da revista) que tinham enviado e-mail mas aguardavam ainda resposta. Alberto Carvalho confirma que é possível, já que pela “quantidade de pedidos” que receberam há “e-mails que, infelizmente, se encontram ainda por responder”. É que a acção “ganhou uma dimensão inesperada”. “Estamos conscientes de que existe alguma demora no feedback mas não vamos deixar de o dar.”

Quem quiser saber como está o processo poderá consultar uma página dedicada à oferta no site do resort. Para já, não está prevista a repetição da oferta, mas “nunca se sabe”.

Fica-se ainda a saber que “já existem estadias marcadas para o final de Maio, mas, na sua grande maioria, os profissionais optaram por marcar para Julho, Setembro e Outubro”.

Um detalhe que o responsável pelo Ohai destaca prende-se não com pedidos de noites mas com mensagens de parabéns pela iniciativa: “Para além dos pedidos, e isto foi o que mais nos surpreendeu, recebemos também e-mails de agradecimento pela iniciativa”, diz, o que deixa “a equipa muito feliz”. “Acreditamos que” a oferta “teve um impacto muito positivo junto dos profissionais de saúde mas, também da população em geral”. “Conseguimos gerar uma pequena onda de positivismo e esperança”, remata.



O Ohai Nazaré, a cerca de dois quilómetros do centro da vila, fica na reserva natural do pinhal de Leiria. Um “resort ao ar livre” com 116 bungalows, 37 glampings, dez apartamentos e 98 parcelas de terreno para campismo ou caravanismo, além de spa, piscina aquecida, sala de jogos, zonas desportivas, entre outros.