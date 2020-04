Clean & Safe: Turismo de Portugal vai atribuir selo de limpeza e segurança em tempos de covid-19

O Turismo de Portugal vai atribuir o selo Clean & Safe a empreendimentos turísticos, empresas de animação turística e agências de viagem, um reconhecimento que exige às empresas um protocolo interno de higienização para evitar riscos de contágio, informou.

“Este reconhecimento tem a validade de um ano, é gratuito e opcional, e exige a implementação nas empresas de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, assegura a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garante os procedimentos seguros para o funcionamento das actividades turísticas”, explicou o Turismo de Portugal em comunicado.

O selo Clean & Safe pode ser obtido online, a partir desta sexta-feira nas plataformas digitais do Turismo de Portugal, tendo as empresas de submeter uma Declaração de Compromisso.

De futuro, serão realizadas auditorias aleatórias aos estabelecimentos que adiram à iniciativa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Com esta medida a Autoridade Turística Nacional pretende, não apenas transmitir às empresas informação sobre as medidas mínimas necessárias de higiene e limpeza dos estabelecimentos, como promover Portugal como destino seguro do ponto de vista de cuidados com a propagação do vírus, com uma actuação coordenada por parte de todas as empresas do sector e que se alargará brevemente a outras áreas de actividade conforme inúmeras manifestações de interesse”, indica o Turismo de Portugal.

As autoridades nacionais estão a trabalhar num plano para começar a reabrir o comércio em Maio, de forma gradual.