Mercados da dívida ainda pouco convencidos com decisões dos líderes europeus

O entendimento entre os líderes europeus em relação à necessidade de avançar com um plano de recuperação económica na UE não foi o suficiente para aliviar o clima de tensão a que se tem assistido nos últimos dias nos mercados de dívida pública.

Os sinais de deterioração das contas públicas em vários países, a possibilidade de ocorrerem descidas nos ratings e o facto de ainda não haver consenso dos líderes em relação às características e dimensão do plano contribuem para que as taxas de juro de países como Itália, Espanha e Portugal continuem a ser colocadas sob pressão.

Esta sexta-feira ao fim da manhã, a taxa de juro da dívida pública portuguesa a 10 anos situava-se, de acordo com os dados disponibilizados pela Reuters, 1,12%, um valor muito próximo do registado no dia anterior, não havendo por sinais de que os resultados da cimeira europeia desta quinta-feira possam estar a contribuir para uma inversão da tendência de subida de taxas que se registou durante os primeiros dias da semana.

Pelo contrário, ao início da manhã, as taxas de juro dos países do sul revelaram mesmo uma subida que apenas ao fim da manhã acabou por ser revertida.

Há vários motivos para a persistente desconfiança dos investidores em relação à capacidade de a Europa ser capaz de evitar uma crise das dívidas soberanas.

Em primeiro lugar, apesar de terem chegado a um acordo relativamente à necessidade de lançamento de um plano ambicioso de recuperação económica, os líderes europeus não fizeram qualquer avanço em alguns dos temas que mais o dividem, nomeadamente de onde virá o dinheiro e como é que irá ser distribuído, através de empréstimos ou de subvenções a fundo perdido.

A Comissão Europeia irá apresentar uma proposta na primeira metade de Maio e será nessa altura que poderá ocorrer uma verdadeira discussão entre as capitais.

Depois, as projecções de contracção económica e de deterioração das finanças públicas parecem ter tendência para se tornarem cada vez piores.

Em Itália, o país que neste momento mais concentra as atenções dos mercados, o Governo está, de acordo com as notícias publicadas por órgãos de comunicação social italianos, a apontar para um défice de 10,4% este ano, com a dívida pública a subir até aos 155,7%. Estes valores são ainda mais altos do que os projectados pelo FMI na semana passada.

Por fim, um dos principais receios é que se comece a assistir a uma descida dos ratings atribuídos aos Estados (e aos bancos) da zona euro. Esta sexta-feira ao fim do dia, a Standard & Poor’s irá pronunciar-se sobre a Itália, que neste momento tem um rating que está apenas dois níveis acima do “lixo”.

Neste cenário, aquilo que impede que as taxas de juro subam acaba por ser essencialmente o BCE. Para além de estar a realizar compras de dívidas nos mercados, garantindo um nível de procura saudável, o banco liderado por Christine Lagarde anunciou esta semana que poderia continuar a comprar títulos da zona euro, mesmo que estes vissem os seus ratings baixar para o nível “lixo”, uma garantia que contribui de forma decisiva para os bancos europeus possam continuar a contar com acesso ao financiamento do mercado.