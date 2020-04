EUA: Empresas cotadas têm duas semanas para devolver empréstimos

O Departamento do Tesouro norte-americano pediu às empresas cotadas, que receberam empréstimos de um fundo destinado a ajudar as pequenas empresas a recuperarem da pandemia, que devolvam o dinheiro até 7 de Maio, sob pena de enfrentarem “consequências graves”. “É improvável que uma empresa pública com valor de mercado substancial e acesso ao mercado de capitais” possa provar que um empréstimo federal é necessário para que ele permaneça à tona, avisou publicamente a instituição.

Estas empresas terão conseguido aceder aos fundos através de falhas no regulamento que tentava limitar os apoios à utilização pelas pequenas empresas. E o facto é que muitas empresas, sobretudo pequenas, tentaram aceder às linhas de financiamento e elas já estavam esgotadas. As críticas públicas não se fizeram tardar, obrigando à intervenção do Departamento do Tesouro.

As empresas que acederam aos empréstimos e os devolverem até 7 de Maio, serão consideradas como tendo feito seus pedidos “de boa fé”, segundo a orientação publicada pelo Departamento de Estado.

Algumas empresas que acederam ao empréstimo denunciaram que o processo era confuso, segundo a imprensa norte-americana. A cadeia de restaurantes Shake Shack, por exemplo, que recebeu um empréstimo de 10 milhões de dólares, já devolveu o dinheiro. Outras, como a Potbelly, também na área da restauração, manteve o empréstimo.

Citado pelo Business Insider, o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, avisou que existiriam “graves consequências para as pessoas que não atestam adequadamente esta certificação [que habilita as empresas a aceder ao empréstimo]”. “Queremos garantir que esse dinheiro esteja disponível para as pequenas empresas que precisam, pessoas que investiram todo o seu dinheiro, a economia de vida” no seu negócio, avisou.