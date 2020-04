Ténis investe meio milhão para apoiar a retoma da actividade

A Federação Portuguesa de Ténis (FPT) vai investir meio milhão de euros num conjunto de medidas excepcionais de apoio à retoma da actividade, por parte das associações, clubes, jogadores, treinadores e árbitros, após a paragem do ténis face à covid-19.

“A saúde pública é a nossa maior prioridade, mas estamos convictos de que é tempo de retomarmos gradualmente a nossa actividade”, referiu o presidente da FPT, em comunicado.

“O pacote de medidas que preparámos é um balão de oxigénio e acreditamos que vai ajudar a relançar a actividade”, explicou Vasco Costa.

A retoma teve início esta semana com o regresso dos jogadores de alto rendimento aos courts, mediante regras de segurança e distanciamento social, determinadas pela direcção clínica da FPT, do Instituto Português do Desporto e Juventude e da Direcção-Geral da Saúde.

As medidas de incentivo definidas pela FPT vão ser postas em prática de imediato e prevêem o reembolso de taxas de torneios, clubes e equipas em 2020, assim como um apoio financeiro às associações regionais, aumentando em 50% o valor do contrato programa de Desenvolvimento da Actividade Desportiva.

O fomento do ténis vai ser também beneficiado por este pacote de medidas, segundo revela a FPT, estando previsto uma verba para compensar as associações regionais e clubes pelas acções de fomento que não foi possível realizar.

A FPT garante ainda aos jogadores, profissionais e amadores uma recalendarização, “sempre que possível”, dos torneios nacionais e internacionais, para que possam preparar da melhor forma o seu regresso à competição. Os jogadores profissionais vão poder disputar três torneios com prémio monetário, e disputar o campeonato nacional absoluto, que será antecipado para antes do recomeço do circuito internacional.

Este pacote de medidas prevê ainda a isenção para treinadores do pagamento da taxa de inscrição na próxima edição do Simpósio Nacional e formação online gratuita para treinadores e árbitros nacionais.

“Estamos atentos ao evoluir da situação e, caso se justifique, poderemos reforçar estes apoios”, garantiu Vasco Costa.