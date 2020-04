Taça da Alemanha adiada indefinidamente

A Taça da Alemanha foi adiada sem data prevista (estava inicialmente agendada para 23 de Maio), em virtude da paragem imposta pela pandemia de covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Federação Alemã de Futebol (DFB).

O futebol na Alemanha está suspenso desde meados de Março e vai continuar parado pelo menos até ao final deste mês, já que há esperança de retomar a competição durante o mês de Maio.

“Devido à actual suspensão e à pergunta sobre quando iremos retomar o futebol, as datas para a final e as meias-finais da Taça da Alemanha ficam, para já, por determinar”, explica o organismo, em comunicado.

O Governo irá reunir-se com líderes dos estados federais na próxima semana para discutir medidas de alívio do actual confinamento, o que poderá abrir as portas ao regresso faseado do desporto.

Seja como for, a Taça da Alemanha e as demais competições, quando forem retomados, sê-lo-ão sem espectadores nas bancadas, como já admitiu o presidente da DFB, Fritz Keller.