Quando Vinicius e Ary se encontram em casa de Amália (e na nossa)

Rua de São Bento, Lisboa. Corre o ano de 1968 e é véspera de Natal. À casa de Amália Rodrigues chegam uma série de notáveis. Ao génio do poeta brasileiro Vinicius de Moraes juntam-se Natália Correia, David Mourão-Ferreira, José Carlos Ary dos Santos, Maluda e Alain Oulman.

Uma tertúlia a exemplo de outras tantas, que tornaram os serões na casa da fadista lendários. Um serão marcado pela troca de opiniões, poemas, canções e momentos de humor, revelando também o contraste entre as culturas portuguesa e brasileira.

O espectáculo Uma Noite em Casa de Amália casa o fado com a bossa nova e tem o cunho de Filipe La Féria. Por estes dias, entre 24 e 27 de Abril, sempre às 21h30, é apresentado na sala virtual do Teatro Politeama, que com as portas fechadas mudou os actos para outros palcos, encurtando assim as distâncias com os espectadores e mantendo activa a programação da companhia.