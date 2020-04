Agentes culturais angolanos com “dificuldades para sobreviver”

Artistas e produtores culturais angolanos alertaram esta sexta-feira que têm “dificuldades em sobreviver” neste período de confinamento social e de actividades culturais canceladas, devido à pandemia da covid-19, defendendo apoios das autoridades e “aplicação urgente” dos direitos autorais.

Segundo o director executivo da Nova Energia, produtora de eventos artísticos e culturais, Yuri Simão, o momento continua a ser desafiante para todos os intervenientes do sector porque “é muito difícil sobreviver numa situação em que as empresas não trabalham”. “No nosso caso, tínhamos produções em andamento e tivemos de parar tudo com custos já embutidos”, disse Simão à Lusa, admitindo a possibilidade de “migrar para as pequenas e médias empresas e daí absorver apoios do Estado”.

Para o responsável da Nova Energia, produtora do conhecido espectáculo musical Show do Mês que em Março viu adiados dois espectáculos, o cenário “continua e será difícil para todos aqueles que trabalham com a cultura”. Porque, adiantou, “um dos aspectos que pode ser muito negativo é a questão de as pessoas terem medo de voltar à rua e demorarem muito tempo para se voltar a adaptar e habituar esse movimento de massas”.

“Penso que podemos ter uma quebra muito grande de receitas mesmo no futuro, mas acho que toda essa situação só depois de Julho deverá ter alguma luz verde”, admitiu o produtor.

Angola regista já 25 casos positivos do novo coronavírus, nomeadamente 16 casos activos, seis recuperados e dois óbitos e cumpre esta sexta-feira o décimo quarto dia da segunda fase do estado de emergência que visa conter a propagação da covid-19.