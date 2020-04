A acção climática dos países está muito longe do que é necessário

Sabe-se que existe um fosso entre as políticas públicas necessárias para combater as alterações climáticas e as políticas que realmente são postas em prática. Mas que lacunas existem mesmo entre a necessidade e a prática? Esta é uma das questões de um artigo científico publicado este mês na revista Climate Change, que ilustrou esse fosso em Portugal, Espanha e Marrocos. No geral, viu-se que há bons planos a nível das políticas públicas, mas que não se faz o necessário para se concretizarem. E, mesmo quando as políticas públicas são cumpridas, são insuficientes.

