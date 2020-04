O que precisa de saber hoje sobre o novo coronavírus

A Comissão Europeia comprometeu-se esta quinta-feira a apresentar em Maio uma proposta abrangente e ambiciosa de “biliões de euros” para promover a retoma económica da União Europeia — e que, tal como lhe foi pedido pelos chefes de Estado e governo do Conselho Europeu, incluirá um novo fundo para a recuperação económica e uma revisão do próximo quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021-27, a “força motriz” para o relançamento da actividade produtiva e o reforço do mercado interno. "Serão meses trabalhosos, mas há vontade política de todos de não frustrar a expectativa dos europeus de que a União Europeia tenha capacidade para responder, congratulou-se António Costa. Leia mais aqui

Aumenta mortalidade em lares

A reunião do Conselho Europeu aconteceu no dia em que em Portugal registou mais 371 casos de covid-19 — o que corresponde a um aumento de aproximadamente 1,7% face ao dia anterior. No total, há já 22.353 casos confirmados em Portugal. O número de mortes por covid-19 subiu para 820 — mais 35 do que na quarta-feira. As pessoas falecidas em lares representam já quatro em cada dez mortes.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) assumiu esta quinta-feira, através do seu director regional para a Europa, Hans Kluge, que metade das mortes causadas pelo novo coronavírus nos países europeus teve lugar em residências e lares de idosos.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro admitiu ainda a possibilidade de a Direcção-Geral da Saúde (DGS) ter acesso aos telemóveis dos portugueses para os avisar de que estiveram perto de alguém contaminado com covid-19. Um processo que, a avançar, seria feito sem ter acesso à identificação do cidadão.

Guia do desconfinamento

​Da educação às lojas, das praias aos cabeleireiros, dos restaurantes aos hotéis. A vida vai mudar depois do fim do estado de emergência. Consulte este guia para não se perder

Enfermeiro português e Boris

O nervosismo foi a primeira reacção do enfermeiro português Luís Pitarma, mas as formalidades foram caindo e chegou a conversar algumas vezes com o primeiro-ministro britânico nos três dias em que este esteve internado. As chamadas de Marcelo Rebelo Sousa e António Costa foram "surreais", mas deixaram-no "orgulhoso": "É óptimo que os enfermeiros de lá tenham mais reconhecimento."

No sector do turismo, as agências de viagens e as empresas de alojamento turístico podem, a partir desta sexta-feira, emitir vales aos clientes em vez de os reembolsar logo em dinheiro.

Lá fora

Na Alemanha e na França, a quebra "chocante" da economia faz temer o pior na zona euro.

A pandemia está a forçar milhões de muçulmanos a celebrarem o Ramadão entre quatro paredes.

Nos EUA, especialista em vacinas do Governo dos EUA diz que foi afastado por se ter oposto ao uso hidroxicloroquina.

Na China, o número de casos de covid-19 pode ser, afinal, quatro vezes maior.