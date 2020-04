Mulher diz que hospital Amadora-Sintra recusou tratar mãe com úlcera nas costas

“Por favor não matem a minha mãe”: o apelo foi feito no passado sábado por Neusa Sousa através de uma publicação no Facebook onde contou a história e mostrou as lesões da mãe (imagens chocantes), Alexandrina Afonso, que terá sido enviada para casa pelo hospital Amadora-Sintra após ter ido as urgências com um buraco nas costas e outras úlceras por pressão, alegadamente contraídas durante um internamento na mesma instituição de saúde.

Neusa Sousa diz ao PÚBLICO que tudo começou no dia 17 de Março, quando a mãe deu entrada no hospital Amadora-Sintra devido a uma infecção pulmonar. “Ela entrou no hospital com uma infecção no pulmão. Esteve cerca de três semanas internadas, duas delas em coma induzido, e saiu no dia 6 de Abril”.

A filha explica que durante o tempo em esteve em coma induzido, Alexandrina Afonso contraiu uma úlcera por pressão, acreditando que os profissionais de saúde do hospital cometeram erros no tratamento da mãe — que sofre de obesidade mórbida: “Ela veio para casa muito frágil. Foi um bocado maltratada. Tem obesidade mórbida e os médicos trataram-na com alguma discriminação. Ela esteve três semanas com a mesma algália, não a trocaram. Tem alguns problemas urinários agora. Não a ajudaram na higiene pessoal, tiveram alguns desleixos na alimentação dela. Mas já não é a primeira vez que é tratada assim neste hospital.”

Contactado pelo PÚBLICO, o assessor de comunicação do hospital, Paulo Barbosa diz que Alexandrina Afonso chegou às urgências com uma embolia pulmonar muito grave, tendo ficado internada “cerca de 15 dias.”O hospital cumpriu todos os procedimentos e tomou todas as medidas correctas”, garante o assessor. Paulo Barbosa acrescenta ainda que a paciente foi imediatamente reencaminhada para o serviço de cirurgia, tendo uma intervenção cirúrgica marcada para o dia 2 de Outubro. Quanto às acusações de discriminação feitas pela filha, Neusa Sousa, o hospital prefere não comentar, vincando que foram cumpridos todos os procedimentos.

Neusa Sousa garante que a mãe recebeu alta sem que o médico se apercebesse das lesões que tinha contraído, adiantando que a senhora de 51 anos abandonou o hospital “sem qualquer plano de tratamento”. As feridas começaram a piorar e a família decidiu levar a senhora ao centro de saúde Casal de Cambra, em Sintra. Quatro dias após a alta, no dia 10 de Abril, a ferida, cada vez mais profunda, terá começado a emanar um odor fétido que obrigou a família a chamar o 112. Os profissionais do INEM perceberam que a ferida estaria infectada e transportaram de ambulância Alexandrina Afonso para o hospital.

“A única coisa que fizeram no Amadora-Sintra foi o penso e mandaram-na para casa, dizendo que da próxima vez deveríamos ligar para a linha Saúde 24 e pedirmos que um médico fosse a nossa casa. Foi o que fizemos três dias depois, mas disseram-nos que não havia disponibilidade para tal. Tivemos de lhe fazer nós o penso em casa”, relembra Neusa Sousa.

"Disse que o buraco nas costas era normal"

“A gravidade das feridas das costas continuou a aumentar e Neusa tomou a decisão de voltar com a mãe ao centro de saúde: “Quando regressámos a ferida tinha uma camada por cima. Começaram a retirar tecido morto e vimos o buraco. Os médicos do centro de saúde disseram que era preciso cirurgia plástica, que era uma ferida muito profunda. Escreveram uma carta de recomendação para irmos ao Amadora-Sintra e reconduziram-na para o serviço cirúrgico. Ela foi vista por um cirurgião lá que lhe disse que o buraco nas costas era ‘normal’ por ela ser obesa e que o centro de saúde faria melhor trabalho do que o hospital.”

A filha relembra o sentimento de impotência ao falar com o cirurgião ao telefone: “Disse-me apenas que era ‘normal’ e marcou uma consulta para avaliar novamente a ferida no dia 2 de Outubro.”

Foi neste contexto que Neusa decidiu fazer uma publicação no Facebook com imagens chocantes, que angariou mais de 750 partilhas e valeu vários comentários de indignação. Nas fotografias mostra as lesões da mãe. Foi também por causa desta publicação que a jovem de 27 anos conseguiu que um amigo lhe recomendasse um cirurgião que já se encontra a seguir a mãe.

“Fomos ver o cirurgião ontem [quarta-feira] e estamos à espera de uma análise que permitirá perceber qual o tipo de bactéria que se encontra na ferida” explica Neusa. Deste último mês guarda um sentimento de revolta, adiantando que pretende entrar com uma acção judicial contra o hospital pelo tratamento que diz ter sido “discriminatório” para com a mãe.

Após a publicação no Facebook foi criada uma página de donativos online, que angariou 1272 euros. Neusa Sousa diz que esta quantia será usada em medicamentos e outros objectos, como camas e colchões, que permitam aumentar o conforto da mãe.