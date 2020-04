Os funerais em tempo de pandemia

Com o número de pessoas permitidas no mesmo espaço fechado tão reduzido, os funerais como os conhecíamos já não acontecem. Neste P24, ouvimos António Bessa, da Funerária Invicta, no Porto.

