Mais 35 mortes em Portugal por covid-19. Novos casos aumentam 1,7%

O número de mortes por covid-19 em Portugal subiu para 820 — mais 35 do que na quarta-feira. Há mais 371 casos de covid-19, um aumento de 1,7% face ao dia anterior. No total, há 22.353 casos confirmados em Portugal.

Encontram-se 1095 pessoas internadas e 204 pessoas nas unidades de cuidados intensivos.

Desde quarta-feira, recuperaram mais 58 pessoas, existindo agora um total de 1201 pessoas “curadas” da doença em Portugal.

O concelho de Lisboa continua a ser o que tem o maior número de casos (1266). Segue-se Vila Nova de Gaia (com 1161), ultrapassando o concelho do Porto, que conta agora com 1099 casos.

Os dados constam do boletim epidemiológico desta quinta-feira, divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Os registos correspondem aos dados disponíveis até à meia-noite do dia anterior.

Na quarta-feira, registou-se um total de 785 mortes por covid-19 em Portugal (mais 23 mortes do que na terça-feira) e 21.982 casos confirmados, mais 603 do que no dia anterior — o que correspondia a um aumento de 2,8%.