PSD Lisboa convida Santana Lopes para conferência sobre crise da covid-19

Pedro Santana Lopes, ex-líder do PSD e actual presidente do partido Aliança, vai participar numa conferência sobre os impactos sociais da covid-19 a convite do PSD-Lisboa. A iniciativa online realiza-se no próximo sábado, dia 25 de Abril.

A conferência, via Zoom e Facebook, conta também como convidados o ex-ministro Bagão Félix e o presidente da confederação das IPSS, Lino Maia.

É a primeira vez que Santana Lopes participa numa iniciativa do PSD desde que abandonou o partido no Verão de 2018, após 40 anos de militância, e fundou um novo partido, a Aliança. Nem nas europeias nem nas legislativas a Aliança conseguiu eleger candidatos. Santana Lopes falhou a eleição de deputado e assumiu que já não voltará a concorrer a esse lugar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As próximas eleições serão as autárquicas, se o calendário se mantiver inalterado. O antigo primeiro-ministro já foi presidente da Câmara de Lisboa e é visto como um potencial candidato à autarquia governada pelo socialista Fernando Medina.

O líder da distrital de Lisboa do PSD, Ângelo Pereira, justifica o convite a Santana Lopes pela escolha do tema desta semana – o impacto social da covid-19 – tendo em conta que o antigo líder social-democrata foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, além de ter sido primeiro-ministro. “Vai dar um excelente contributo”, afirmou ao PÚBLICO Ângelo Pereira, que é também vereador na Câmara de Oeiras, e foi apoiante de Miguel Pinto Luz e de Luís Montenegro contra Rui Rio nas últimas eleições internas.

O líder do PSD-Lisboa refere que, neste ciclo de conferências, já houve outros convidados que não são militantes do partido como Isaltino Morais (presidente de Oeiras e antigo ministro do PSD) e Daniel Oliveira, ex-deputado do BE. A Justiça, a era digital, o papel da União Europeia na crise bem como o das autarquias foram alguns dos temas já abordados em conferências anteriores.