Ex-deputado do CDS à frente da Comissão Portuguesa do Atlântico

O ex-deputado do CDS, João Rebelo, um especialista na área da Defesa Nacional, assumiu a presidência da Comissão Portuguesa do Atlântico (CPA), no seguimento do falecimento do socialista Miranda Calha.

Nas últimas eleições legislativas, João Rebelo foi colocado pela direcção do partido de Assunção Cristas à frente da lista do CDS-PP pelo Algarve, acabando por não ser eleito. Recentemente, numa reunião da comissão parlamentar de Defesa para apreciar o Orçamento de Estado para 202o, a sua presença nas galerias do hemiciclo foi saudada com uma salva de palmas dos outros deputados

A par desta substituição, a CPA terá um novo vice-presidente, o deputado Marcos Perestrello, presidente da comissão parlamentar de Defesa Nacional e antigo secretário de Estado de Azeredo Lopes.

A Comissão Portuguesa do Atlântico é uma associação filiada internacionalmente na Associação do Tratado do Atlântico, associação internacional de carácter nãogovernamental, e tem por fins dar a conhecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Também se destaca a contribuição portuguesa para a finalidade comum da NATO que, nos princípios da organização, é a defesa da paz, da liberdade, da democracia pluralista e dos direitos do homem. E, ainda, contribuir para o estreitamento das relações de amizade e de compreensão entre os países aliados e para a cooperação que vise a elevação do nível de vida e a promoção social dos respectivos povos.

A CPA foi fundada em 1960, e totalmente reestruturada em 1975, com o empenhado concurso dos partidos políticos portugueses que apoiam a permanência de Portugal na Aliança Atlântica.