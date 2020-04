Costa antecipa dificuldades “nos detalhes” de decisão do Conselho Europeu

O Conselho Europeu desta quinta-feira deverá cumprir dois pontos de ordem na agenda que não são difíceis: mandatar a Comissão Europeia para que trabalhe e apresente um plano de recuperação europeu robusto; e, apesar das críticas ouvidas nesta quarta-feira em Lisboa, na Assembleia da República, congratular e concluir o “parto difícil” do trabalho do Eurogrupo. Os obstáculos irão surgir depois, quando se discutirem os critérios de distribuição do apoio e se definir quando e como os Estados-membros o recebem.

Continuar a ler