Ferro Rodrigues: “Estou à espera de que não haja cortes drásticos”

Eduardo Ferro Rodrigues considera que, “se esta crise demonstrou alguma coisa, foi a importância do sector público” para garantir o emprego e defender a saúde e a segurança social públicas. O presidente da Assembleia da República espera, assim, que já este ano haja na política orçamental um reforço “suplementar” do Serviço Nacional de Saúde, bem como da aposta na digitalização da economia e do ensino.

