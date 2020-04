Celebrar Abril, reinventar a Liberdade e a Vida!

Este é o primeiro Abril em que celebramos a Liberdade em situação de suspensão parcial e temporária de vários dos nossos direitos constitucionalmente garantidos.

Este é o Abril que nunca imaginámos ter, que nunca imaginámos viver, onde o mundo, de repente, virou do avesso e um único tema domina as nossas vidas do acordar ao adormecer, tirando mesmo o sono a muitos de nós.

Todos estamos em contacto sem nos tocarmos, todos sabemos tudo de tudo, a informação circula exponencialmente pelas redes e órgãos de comunicação social, mas a incerteza é a nossa companheira dos serões que tivemos de inventar para tornarmos leve esta nossa insustentável leveza do ser, como dizia Milan Kundera.

Sempre, neste dia, assinalei os Direitos Humanos conquistados, o significado dos valores, a riqueza e a diversidade das opções políticas que nos oprimem ou nos libertam. Assinalei o preço da não subjugação, o modo como fazemos pontes e convergências, como conquistamos oportunidades, que no feminino são sempre mais escassas e dolorosas que no masculino.

Mas hoje, neste Abril, que nos deu a liberdade de nos libertarmos da tutela do marido e do Estado; de podermos escolher e decidir os filhos que desejamos, e quando os queremos ter, sem o cutelo e a ameaça da prisão; que garantiu igual dignidade legal à hétero e homoparentalidade; que garantiu proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e acolheu com grande humanismo os refugiados que nos procuraram; neste Abril, apesar de não poder sair à rua, nada nem ninguém me impedirá de gritar bem alto – Viva a Liberdade!

Tempos difíceis, “tempos sombrios” de que Hannah Arendt nos falou a propósito de outros tempos, onde a luz emergiu da chama da incerteza, vacilante e muitas vezes ténue, onde nada podia acontecer que contrariasse “a solidariedade efetivamente existente do género humano”.

O Papa Francisco, grande humanista destes novos tempos sombrios, tem apelado incessantemente à nossa união coletiva, à salvação de cada um, que passa necessariamente pela salvação de todos, vincando que este é um “tempo para eliminar as desigualdades” e as injustiças que “minam de raiz a saúde de toda a humanidade”.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pessoa que bem conhecemos pelo seu humanismo e visão de futuro, não se cansa de apelar a respostas coordenadas e urgentes e à solidariedade que esta crise exige. Salienta bem que as pessoas mais afetadas são as mais vulneráveis, entre elas as mulheres e os idosos, e que se devem evitar retrocessos nos direitos humanos conquistados. Peritos das Nações Unidas pedem às lideranças mundiais que apliquem a perspetiva de género para reduzir as desigualdades existentes e o impacto da crise na vida das mulheres, que constituem 70% das equipas médicas e de apoio: 85% das enfermeiras em hospitais de todo o mundo, e 50% do pessoal médico nos países da OCDE. Consideram, ainda, que “as mulheres serão a coluna vertebral de recuperação das comunidades” e que as políticas terão mais impacto se reconhecerem isso.

Não deixa de ser curioso constatar que os países que melhor acautelaram o efeito da pandemia na vida das pessoas são, salvo raras exceções como Portugal, liderados por mulheres – Islândia, Alemanha, Nova Zelândia, Finlândia e Taiwan.

Não sei como será a vida daqui para a frente, mas qualquer reinvenção tem de passar pela garantia dos direitos humanos conquistados, ou não nos reinventaremos de todo!

As medidas de isolamento social têm um forte impacto na vida de todos nós, mas ainda mais na das mulheres que, de repente, se vêm obrigadas a ser produtivas em teletrabalho, a apoiar os filhos na escola em casa e a braços com a esmagadora maioria do trabalho doméstico, nem antes, nem agora, remunerado. É a tal reprodução invisível da força de trabalho que alimenta, e sem a qual, como dizem os sociólogos, a força de trabalho não existiria. Também são as mulheres que se confrontam com o terrível dilema de terem de ficar em casa com o agressor quando a casa não constitui, de todo, o lugar mais seguro para se abrigarem.

É tempo de uma nova normalidade, de um “novo mundo”, como diz António Costa, que não se cansa de definir medidas para mitigar os efeitos desta terrível e inesperada crise pandémica na vida das pessoas, das famílias e das empresas, para garantir que os nossos rendimentos não serão afetados e a austeridade não será retomada. Apela incessantemente à solidariedade europeia, na convicção de que as soluções passam pela emergência desse princípio fundador que a Europa nem sempre soube honrar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não sei como será a vida daqui para a frente, mas qualquer reinvenção tem de passar pela garantia dos direitos humanos conquistados, ou não nos reinventaremos de todo!

Deputada e presidente das Mulheres Socialistas

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico