Recordar o Padre Alberto Neto

Aproximando-se a data de 25 de Abril, à qual o nome de José Afonso está sempre associado, lembrei-me da forma como, já lá quase 60 anos, andava eu no 6.º ano (actual 10.º) do Liceu Pedro Nunes, ouvi pela primeira vez falar no seu nome. Foi numa aula de Religião e Moral (!), de que era professor o Padre Alberto Neto. Agnóstico, eu nunca gostara dessas aulas de religião, mas nesse meu 6.º ano foi bem diferente. Todas elas eram bem interessantes. Recordo essa, na qual o Padre Alberto referiu haver dois grandes cantores portugueses – Amália Rodrigues e José Afonso -, tocando depois músicas deles (creio que os Vampiros, no que toca ao Zeca, mas já não tenho a certeza). Foi uma agradável revelação para mim, a sua voz. Comprei logo discos dele e não mais o deixei de ouvir. Recordo também uma outra aula, na qual o Padre Alberto (como o conhecíamos) defendeu o Papa Paulo VI, então muito atacado pelo governo de Salazar (e pelos jornais do regime – quase todos…) por ter visitado a Índia, então país inimigo pela ainda recente conquista de Goa.

O Padre Alberto Neto foi capelão da Capela do Rato, famosa pela vigília contra a guerra colonial ali realizada a 30 e 31 de dezembro de 1972. Uma grande figura da igreja portuguesa, que merece ser recordado. Por aquilo que de mais relevante fez e pelas pequenas/grandes atitudes que tão importantes foram na consciência de muitos jovens, como eu na altura.

Manuel Arons Carvalho, Amadora

25 de Abril, Sempre

O 25 de Abril de 1974 e o 5 de Outubro de 1910 são datas nacionais que, sob pretexto algum, no meu entender, devem deixar de ser comemoradas/festejadas. Lembro que durante o regime ditatorial anterior ao 25 de Abril, o 5 de Outubro foi sempre, de algum modo, comemorado por democratas, republicanos, anti-fascistas, com romagem aos cemitérios e/ou jantares ou almoços, piqueniques, etc., muitas das vezes enfrentando as forças da repressão, e em alguns casos, levando à prisão. Assim, não deve discutir-se se o 25 de Abril deve ou não ser assinalado/comemorado na Assembleia da República. Dadas as circunstâncias actuais, pode e deve-se discutir, sim, o número de deputados e de convidados.

Domicília M. C. Costa, Vila Nova de Gaia

Miguel Esteves Cardoso

Quem tem a possibilidade de acompanhar este precioso jornal diariamente não perde, certamente, a oportunidade de saborear as crónicas de Miguel Esteves Cardoso. Tal como ele diz, e muito bem, todos nós vivemos actualmente com esperança de poder fazer uma grande festança com familiares ou amigos o mais breve possível. Também temos de reunir forças e saber esperar, pacientemente, que o confinamento termine e o verão chegue, para poder mergulhar numas ondas e conseguir ver a praia do lado de lá. Saber alimentar a esperança é uma grande virtude. Bem-haja, MEC.

Diamantino Reis, Portimão