Moro enfrenta Bolsonaro e pede demissão do Governo

O ministro da Justiça brasileiro, Sergio Moro, pediu a demissão do cargo face à decisão do Presidente Jair Bolsonaro de substituir o actual director-geral da Polícia Federal. Bolsonaro está a tentar fazê-lo recuar.

Bolsonaro quer substituir nos próximos dias Maurício Valeixo, um aliado de Moro, por alguém da sua confiança e terá informado Moro da sua decisão esta quinta-feira. O ex-juiz federal ficou "perplexo” com a decisão e apresentou a demissão, por considerar tratar-se de uma tentativa para o enfraquecer politicamente, de acordo com a imprensa brasileira.

Entretanto, Bolsonaro está a tentar travar a demissão e encarregou os ministros da Casa Civil e da Secretaria do Governo, ambos militares, para convencer Moro a manter-se no cargo. Os seus aliados, porém, dizem que o ministro sairá caso Bolsonaro avance realmente com a substituição do comando da Polícia Federal.

Moro e Bolsonaro protagonizam há meses um braço-de-ferro silencioso nos bastidores do Governo. O ex-juiz, que se notabilizou à frente da Operação Lava-Jato, entrou na política com o estatuto de ministro-estrela do Executivo de Bolsonaro, com mandato para pôr cobro à corrupção nos cargos públicos e mão pesada para a criminalidade urbana.

A memória da Lava-Jato no imaginário de grande parte da sociedade brasileira permitiu a Moro gozar de uma enorme popularidade, mesmo perante a quebra da aprovação do Presidente. A luta pelo protagonismo no seio do Governo é uma das dimensões do embate entre Bolsonaro e Moro. Aliados do ministro acusam Bolsonaro de ter mostrado pouco empenho para que o chamado pacote anti-crime, um conjunto de medidas emblemáticas que Moro queria aprovar no ano passado, fosse viabilizado no Congresso. O pacote acabou por ser aprovado, mas com muitas alterações, no que foi encarado como uma derrota pessoal de Moro.

Há alguns meses, Bolsonaro tinha tentado retirar a pasta da Segurança Pública a Moro, mas acabou por recuar perante a oposição do ministro, que ameaçou bater com a porta.

A divulgação de mensagens trocadas entre Moro e procuradores da Lava-Jato pelo site The Intercept Brasil no ano passado também vieram enfraquecer a imagem pública do antigo juiz, ao expor alegados abusos cometidos durante as investigações aos vários esquemas de corrupção que envolveram a petrolífera Petrobras.