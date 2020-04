Fiscalizar, auxiliar e alimentar: o trabalho da Polícia Municipal no combate à covid-19

Todos os dias sem excepção, um morador de São Mamede de Infesta, saía de casa para almoçar no mesmo restaurante, perto de casa, que lhe garantia fazer aquela refeição àquela hora do dia. A rotina diária deste “senhor já com uma certa idade” não passava despercebida à vizinhança. A meio de Março, quando foi declarado o estado de emergência, o restaurante encerrou e o homem deixou de ser visto naquela zona desta freguesia de Matosinhos. Sem alternativas próximas do sítio onde vive e por não ter carta de condução deixou de sair de casa para comer. Tinha outro receio ainda: o medo de ser infectado pelo novo coronavírus.

Uma vizinha, preocupada, ligou para a linha de apoio ao isolamento, criada entretanto pela autarquia, a reportar a situação – a partir do momento em que o restaurante fechou não só deixou de sair de casa como deixou também de fazer as refeições.

Mas hoje já não é assim. Depois do alerta, o caso foi encaminhado para o gabinete responsável pela acção social e desde essa altura todos os dias a comida é entregue em casa do agora utente de um serviço criado pela câmara para dar resposta às necessidades criadas pelo novo vírus, sobretudo, dos mais velhos que vivem sozinhos e em isolamento. Quem a entrega é a Polícia Municipal (PM) local, que, à imagem do que aconteceu noutros pontos do país, adaptou-se a esta nova realidade e alargou o âmbito das funções que lhe compete para o combate à covid-19. Se em cidades como Matosinhos ou Amadora esta força policial actua também dentro da esfera da acção social, no Porto e em Lisboa tem actuado no acompanhamento aos centros de testes e hospitais de campanha e na fiscalização do cumprimento das medidas do estado de emergência.

Quem conta este episódio ao telefone é a agente Dina Ribeiro, que todos os dias trabalha ao lado da colega Patrícia Pereira no auxílio a cerca de 65 idosos do concelho de Matosinhos. Não é nada a que tenha de se ter habituado recentemente. Porque apesar de estar a trabalhar nesta resposta directa à covid-19 apenas há um mês, este é um trabalho que já vem de trás.

Explica ao PÚBLICO que o serviço agora em funcionamento dá seguimento ao programa Idosos em Segurança, do qual faz parte e está em andamento desde 2013. Antes da pandemia já acompanhava 54 idosos do concelho. Agora juntaram-se cerca de mais uma dezena, nesta versão que acumula tarefas.

Com os utentes anteriores a PM já tinha estabelecido uma relação de proximidade. As visitas eram feitas regularmente e criaram-se “laços”: “A nossa principal função é dar alguns conselhos no que diz respeito à segurança, para que eles se sintam seguros e para que não sejam sujeitos a burlas. Só que depois a nossa relação vai muito para além disso. Acabamos por criar uma relação de amizade e ajudamo-los em várias situações. Por exemplo, na leitura de uma carta, dar a contagem da luz e da água. Até já mudamos campainhas”.

Isto já acontecia até há pouco mais de um mês. Agora é dado também um apoio logístico mais regular. Já o faziam anteriormente nalgumas situações. Mas por força do confinamento esse trabalho passou a ser prioritário. Mais a sul, na Amadora, de acordo com a Lusa, a PM também tem prestado apoio aos idosos que vivem numa situação de isolamento e aos sem-abrigo.

Farmácia e compras garantidas

O dia de trabalho de Dina Ribeiro começa às 8h. No dia anterior, uma assistente social que trabalha na equipa assinala as necessidades de cada utente. Quando a agente sai para a rua vai fazendo um visto nos pontos da agenda que já cumpriu: compras de supermercado, medicamentos ou até pão fresco. Este último não pode ser satisfeito todos os dias para não comprometer o resto da lista de tarefas. “Uma senhora pediu-nos que levássemos pão fresco todos os dias. Gostávamos de o poder fazer, mas só é possível fazê-lo de dois em dois dias. Explicamos-lhe que se o fizéssemos não conseguiríamos dar resposta aos pedidos dos outros”, conta.

Diz que, nesta fase, a PM teve de se adaptar. “O nosso trabalho passava muito pela fiscalização de trânsito e pela fiscalização de estabelecimentos”, recorda, sublinhando que agora o protagonismo está na acção social. Nesse âmbito, a polícia tem trabalhado no apoio aos idosos, mas também na retaguarda do centro de testes montado no parque de estacionamento de Manhufe e na fiscalização do cumprimento das medidas decretadas pelo estado de emergência.

Nesta extensão do raio de acção dos agentes, a população a quem têm chegado é sobretudo composta por “pessoas que estão muito sozinhas e com pouca retaguarda”. “Algumas até têm filhos, mas é como se não tivessem. Muitas vezes detectamos isso e alertamos as entidades que têm de ser alertadas. Há situações de abandono e abandono é crime”, salienta.

Dispositivo máximo na rua

Na cidade vizinha, a PM está, mais recentemente, também a apoiar o hospital de campanha a funcionar desde 14 de Abril no Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena. Antes disso já estava a auxiliar os dois centros de teste covid na Corujeira e no Queimódromo e na rua a fiscalizar as medidas impostas pelo estado de emergência.

O Comandante da PM do Porto, António Leitão, diz que desde então os seus agentes passaram a fazer turnos de 12 horas. No âmbito da acção social, diz que há estruturas camarárias a trabalhar nessa resposta. No Porto, assim como em Lisboa, esta força policial deixou em suspenso muitas das tarefas que lhes estavam incumbidas para se focar no que agora é considerado prioritário.

“A forma de nos adaptarmos foi passar de uma realidade em que tínhamos menos polícia para termos o dispositivo máximo na rua. Neste momento estamos com entre 15 a 20 carros patrulha na rua todos os dias”, adianta o responsável pela PM. Do rol de tarefas fazem parte “fiscalizar o estado de emergência dentro das suas múltiplas valências” e dar “apoio diário aos centros de identificação de covid” e “ao hospital de campanha”. Tarefa por vezes mais complicada e que exige “alguma sensibilidade” por parte dos agentes é convencer os mais velhos que ainda resistem ao confinamento a voltarem para casa.

O comandante salienta existir também alguma resistência por parte de alguns comerciantes que “por já não terem dinheiro em caixa” tentam contornar as regras impostas. Porém, prefere sublinhar a colaboração da grande maioria das pessoas. Só assim acredita ser possível atingir o objectivo que procuram: “Devagarinho queremos entrar nalguma normalidade”.