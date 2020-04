Covid-19: Câmara de Mangualde coloca bandeira a meia haste

A Câmara Municipal de Mangualde anunciou nesta quinta-feira que colocou na quarta-feira a bandeira do município a meia haste em sinal de luto e num gesto simbólico pelos sete óbitos registados no concelho, todos no Lar de São José.

“Em sinal de luto, pesar e solidariedade para com União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, e em especial com o Lar de S. José, a Câmara Municipal de Mangualde colocou a bandeira do município a meia haste”, disse a Câmara.

Numa publicação na página oficial da autarquia no Facebook, lê-se que este “é um gesto simbólico que exprime a solidariedade do município para com as famílias enlutadas, seus amigos e todos os mangualdenses atingidos por esta pandemia”.

Segundo informação adiantada pela Câmara Municipal de Mangualde, até às 20h30 de quarta-feira, o concelho registava 68 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus, uma pessoa recuperada da covid-19 e sete óbitos registados.

Das 68 pessoas com teste positivo, 58 são no Lar de São José em Santiago de Cassurrães, na União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, sendo 43 utentes e 15 colaboradores.

É também no Lar de São José que se registam os sete óbitos existentes no concelho de Mangualde.