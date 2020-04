Mais uma comunidade cigana infectada por Covid-19 em Moura

Após a Autoridade de Saúde Pública ter realizado testes à Covid-19 a toda a comunidade cigana no lugar do Margaçal no concelho de Moura, confirmou-se que dos 13 elementos que a compõem 6 estão positivos, 3 inconclusivos e 4 negativos.

O alerta para os riscos de contágio nesta comunidade ocorreu na passada segunda-feira, dia 20 de Abril, após a realização de um teste a uma mulher de 51 anos, residente no sítio do Margaçal, localizado na EN 255, estrada que liga Moura a Pias, que apresentava sintomas indiciadores e que deu positivo.

O Serviço Municipal de Protecção Civil, em articulação com a Autoridade de Saúde Pública, Centro de Saúde de Moura e ARS do Alentejo, colocaram em vigilância activa a comunidade, que foi sujeita a testes. A doente foi entretanto encaminhada para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, “devido ao agravamento da sintomatologia”, referiu a Câmara de Moura.

É a segunda comunidade cigana do concelho de Moura a registar casos positivos por Covid-19. Veio juntar-se à comunidade do Espadanal, que tem infectados (números até agora conhecidos) 33 dos 59 elementos que a compõem.

As duas comunidades permanecem confinadas e o Serviço de Acção Social da Câmara Municipal de Moura assegura o apoio necessário, nomeadamente no acesso aos bens de primeira necessidade e medicamentos.

A autarquia realça a “atitude cooperante” dos seus membros, mostrando uma “atitude receptiva, participativa e acima de tudo preocupada com a sua saúde e com a saúde de toda a população do concelho”, colaborando, por isso, “em tudo” o que lhes tem sido solicitado pelas autoridades no terreno.

O receio da propagação do contágio a mais famílias das comunidades ciganas em Moura alertou o município e a Autoridade de Saúde Pública para a necessidade de tornar os testes à Covid-19 extensíveis às famílias residentes no lugar de Vale do Touro. Esta decisão deve-se ao facto desta última comunidade ter estado em contacto directo com uma mulher, residente no concelho de Portel, que testou positivo ao novo Coronavírus SARS-CoV-2.

Os testes foram programados para o dia 18 de Abril e neste dia envolvia crianças e jovens e no dia seguinte seriam testados os adultos. Contudo, o médico da Autoridade de Saúde do concelho de Moura, Eugeniu Besarab, lamentou, em nota enviada ao PÚBLICO, não ter sido “possível concretizar esta decisão por motivos de todo alheios à nossa intenção” que não especificou. A realização deste processo de despistagem da Covid-19 “a uma população definida e por nós avaliada como de alto risco, para si e para outros, foi única e exclusivamente da Autoridade de Saúde, sendo esta soberana no que diz respeito à situação de saúde pública”, vincou o clínico sem adiantar mais pormenores.