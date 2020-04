Câmara do Porto insiste em comprar ilha de Campanhã. Caso está suspenso em tribunal

O processo está suspenso desde o início de Fevereiro, após uma audiência prévia no Tribunal do Juízo Central Cível do Porto onde a Câmara do Porto e a proprietária de uma ilha em Justino Teixeira, na zona oriental da cidade, debatem quem deve ficar com aquele território. O executivo de Rui Moreira quer exercer o direito de preferência, a empresa que havia comprado a ilha em Setembro alega que chegou primeiro. A juíza determinou a suspensão por três meses, até ao início de Maio, dando à autarquia a possibilidade de obter a autorização obrigatória da Assembleia Municipal (AM) para preferir a ilha – e na próxima segunda-feira, em reunião de câmara, esse processo irá avançar.

Numa proposta assinada por Rui Moreira, à qual o PÚBLICO teve acesso, a autarquia sugere que se submeta a deliberação da AM “a aquisição pelo preço de um milhão e duzentos mil euros” dos imóveis da ilha, 31 casas no total, em avançado estado de degradação.

O executivo não esteve na escritura firmada entre os antigos proprietários e a Vintage Atmosphere a 7 de Setembro, mas, alegando não ter sido informado de todas as condições do negócio, accionou um mecanismo extraordinário para conseguir exercer esse direito. A venda ficou, na altura, impugnada.

Paulo Sousa, advogado da proprietária, argumenta que a deliberação da AM devia ser prévia e condição indispensável à acção e lamenta a decisão da juíza. “É um entendimento estranho porque a câmara quando manifesta o interesse em preferir já deveria ter a autorização”, diz, recordando que “qualquer compra superior a 600 mil euros carece desse consentimento prévio” dos órgãos municipais.

A autarquia tem outro entendimento. Tendo o “direito legal de, em zonas classificadas ou de reabilitação urbana, exercer o direito de preferência, comunicada a transacção de um imóvel pelo vendedor”, mas tendo “poucos dias para o fazer”, a câmara diz ser “impossível a pronúncia prévia do Executivo e Assembleia Municipal”.

Com a pandemia de covid-19 e os tribunais a funcionar com restrições, o advogado Paulo Sousa teme que o processo se arraste agora por ainda mais tempo. Neste período, onde a compradora não sabe se poderá ou não investir naquele terreno, as queixas dos inquilinos, pelas fracas condições de habitabilidade das casas, multiplicam-se. E a obrigação de investir impõe-se. “É uma gestão complicada”, lamenta.

Garantir direitos dos moradores

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No documento que será votado na segunda-feira, Rui Moreira afirma que “é intenção do município adquirir estes imóveis para assegurar, no âmbito da sua política de coesão social, a manutenção da função social do edificado para efeitos de habitação”. Mas a proprietária estranha que a autarquia queira gastar 1,2 milhões para adquirir imóveis para os quais há um projecto privado que garante os direitos de quem lá habita.

Em reuniões na câmara e através de emails, a empresa garantiu a manutenção do “interesse público” e a defesa dos “casos socialmente mais sensíveis”, mantendo-se a “função habitacional” da ilha e respeitando os princípios da ARU de Campanhã, cumprindo “de forma integral os contratos de arrendamento em vigor” - até porque, em vários casos, os arrendatários têm direitos adquiridos e a lei não permite despejá-los.

Para o executivo de Rui Moreira, “uma simples declaração de um comprador de que ali vai fazer isto ou aquilo não consubstancia qualquer garantia, por muita credibilidade que tenha o promotor imobiliário em causa”, diz em resposta ao PÚBLICO. “A verdade é que aquela ilha tem moradores, tem contratos de arrendamento com moradores e a câmara não pode ceder a pressões imobiliárias nem pode deixar-se impressionar por declarações de intenções que, do ponto de vista legal, não asseguram aos moradores o seu direito à habitação e a habitar a cidade. E é isso que está a ser protegido, para além do próprio interesse da preservação daquele conjunto arquitectónico e de uma forma de viver a cidade que não queremos ver descaracterizada.”