Uma pausa no teletrabalho para fazer ginástica

Não é por estarmos a trabalhar em casa que temos de passar oito horas, ou mais, à frente de um computador sem nos mexermos. O nosso corpo precisa de se manter activo, vivo. Por isso, a proposta é para que faça alguns exercícios no seu local de teletrabalho – e que vão melhorar a sua produtividade e qualidade de vida.

A ginástica laboral consiste numa série de exercícios físicos que são realizados durante o horário laboral, com o objectivo de melhorar a saúde e prevenir o aparecimento de lesões, por esforço repetitivo, bem como algumas doenças ocupacionais.

Mais A carregar...

Estes exercícios são de baixa intensidade e de execução simples. Falamos, principalmente, de alongamentos, exercícios posturais e de mobilidade articular. Em termos de benefícios para o nosso corpo, vai contribuir para uma sensação de bem-estar; combate e previne doenças profissionais como o sedentarismo, stress, depressão e ansiedade; melhora a flexibilidade, a coordenação, a resistência e a postura; diminui inflamações e traumas; diminui a tensão muscular desnecessária e o esforço na execução de tarefas diárias.

A nível psicológico, os exercícios favorecem a mudança da rotina, melhoram a capacidade de atenção e concentração no trabalho, permitem desenvolver a consciência corporal e combater tensões emocionais.

Plano de exercícios recomendado:

Alongamentos — Devem ser realizados durante 15 a 20 segundos.

Mobilização articular — Devem ser realizadas 15 a 20 repetições.

Frequência — Diariamente ou 3 vezes por semana.

Duração — 12 a 15 minutos.

1. Alongamento axial e flexão lateral do tronco

Alongamento axial — Na posição de pé ou sentado na cadeira, entrelace os dedos das mãos e estenda os cotovelos, mantendo os ombros longe das orelhas.

Flexão lateral do tronco — Inicie na mesma posição anterior, mas incline o tronco lateralmente para a direita e depois para a esquerda.

Fotogaleria

2. Alongamento do pulso

Alongamento em flexão — Na posição de pé ou sentado, junte as costas das mãos o mais possível, mantendo os cotovelos elevados.

Alongamento em extensão — Na posição de pé ou sentado, junte as palmas das mãos o mais possível, mantendo os cotovelos elevados.

Fotogaleria

3. Alongamento do trapézio e ombro

Na posição de pé ou sentado na cadeira, com uma mão puxe a cabeça para a lateral, ao mesmo tempo que coloca a mão oposta na região lombar. Após 15 a 20 segundos, troque de lado.

Opção de mobilização articular — Sem o auxílio das mãos, faça só a inclinação lateral do pescoço para ambos os lados, 15 a 20 vezes.

Foto

4. Alongamento de grande peitoral

Na posição de sentado, com a coluna apoiada no encosto da cadeira, coloque as mãos atrás da cabeça, entrelace os dedos e afaste os cotovelos o mais que conseguir.

Foto

5. Mobilização articular

Flexão anterior do tronco Na posição de sentado na cadeira, faça uma flexão anterior do tronco até apoiar as mãos no solo na expiração e retorne na inspiração.

Opção de alongamento — Flicta o tronco à frente e mantenha a posição.

Foto

6. Alongamento dos músculos posteriores da coxa e quadricípite

Alongamento dos músculos posteriores da coxa —Na posição de sentado na cadeira com uma perna estendida, flicta o tronco e puxe a ponta do pé para trás. Mantenha a posição e troque de lado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Alongamento do quadricípite — Na posição de pé com uma mão apoiada no encosto da cadeira e a outra a puxar o pé da perna oposta até este tocar nos glúteos. Mantenha a posição e troque de lado.

Foto

Boas pausas!