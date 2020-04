Receitas e conversas no Atelier com Henrique Sá Pessoa

Henrique Sá Pessoa lançou o desafio: os convidados escolhem um ingrediente e, com base nele, o chef apresenta duas receitas. Os ingredientes escolhidos devem ser simples e acessíveis e as receitas de fácil execução, para inspirar quem está em casa de quarentena.

As Conversas no Atelier põem o cozinheiro que tem no currículo duas estrelas Michelin, entre outros créditos, a mostrar como se pode fazer muito com pouco.

A convidada do primeiro programa foi a jornalista Clara de Sousa, que escolheu o ovo como base das receitas. A resposta do chef veio servida num molho holandaise e numa tortilla batoteira (um crepe com ovos mexidos e batata palha).

Nesta semana, os dados são lançados pela apresentadora de televisão Fátima Lopes, que escolheu o cogumelo como ingrediente principal. Esta quinta-feira, às 19h, é ela quem vai estar à conversa com o chef, enquanto ele mostra as suas propostas (uma delas é um risotto de cogumelos), com direito a truques e dicas de confecção.

O programa irá para o ar todas as semanas, nos directos do Instagram, ficando disponível durante o dia seguinte, nas stories.