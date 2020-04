Dia 27: À procura de soluções para nós e para os outros

Minha Querida Ana,

Mais A carregar...

Foto

Nunca mais me deste notícias sobre a tua experiência-piloto de deixar as mais velhas deitarem-se à hora que entendessem, nesse teste de maturidade que, como típica avó, me causou alguma desconfiança.

Como não te vejo há semanas, não tenho conseguido fazer aquele teste da bruxa da história da Casinha de Chocolate, que tanto te irrita — “Mostra-me o teu dedinho para eu ver se já estás mais gordinha” —, mas temo que saias desta quarentena completamente exausta. Sim, juro que repito a mim mesma o mantra que me ensinaste, aquele do “Mãe, não precisamos que nos salve dos nossos filhos!”, e sossega-me, mas depois há momentos de falta de fé, o que queres?

Pede a uma das gémeas que fotografe o teu dedo mindinho, e mo mande para avaliar.

Beijinhos

Mãe preocupada

Querida Mãe,

Foto

Quanto à experiência do sono, a verdade é que tenho chumbado na capacidade de lhes dar muito mais espaço aquela hora porque estou tão absolutamente desesperada que todos durmam. Mas, nos dias em que o consegui fazer, elas foram espectaculares e parece-me que estou, lentamente, no caminho certo.

Chego à conclusão que quase tudo se resume ao controlo, ou melhor, à falta dele. A mãe desespera aí em casa imaginando que estou exausta, em como eu ganhava em ter as refeições todas organizadas (e comê-las sentada!), em pôr os miúdos a dormirem melhor, ou se não tivesse de me angustiar com questões como de onde virá o dinheiro para pagar as contas. A seguir, activa os neurónios na busca de todas as soluções possíveis para cada um destes problemas e grita, eureka!

Mas, espera... algumas das soluções que me sugeriu eu não aceito! Outras aceito, mas não cumpro. Ou porque não consigo, ou porque o resultado não é assim tão prioritário para mim, ou porque funcionaria para mim, mas não para o meu marido, ou por outra razão qualquer. Quando voltamos a falar, quase todos os problemas se mantém mais ou menos na mesma. E o seu desespero regressa.

Entretanto... eu desespero na minha cama, imaginando que as minhas filhas estão ansiosas e confusas com todas estas mudanças, e em formas de lhes organizar os dias e os trabalhos, para que sejam mais rápidos de fazer e sobre mais tempo para brincarem; em maneiras de dormirem melhor para acordarem bem-dispostas; de como criar maneiras de tornar os passeios mais divertidos, para passearem mais e ficarem fortes e saudáveis. Arranjo soluções para cada um destes problemas. E grito “eureka”!

E, depois, raios partam, elas não aceitam as soluções que lhes sugiro (como? se era tão genial?). Outras aceitam, mas não cumprem... enquanto lavo eu a loiça, frustrada por o meu maravilhoso plano não estar a ser posto em acção. Quando acabamos o dia mantém-se vários dos mesmos problemas.

Eu desabafo com a mãe as minhas frustrações, a mãe desespera.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E se, em vez disso, tentássemos arranjar soluções para os nossos próprios problemas?

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram